«السكنية» تستحوذ على 79% من المشروعات العقارية في «سيتي سكيب جلوبال 2017»

يوسف العربي (دبي)

تستحوذ المشروعات السكنية على 79% من إجمالي عدد المشاريع العقارية «قيد التنفيذ» التي ستعرض خلال «سيتي سكيب جلوبال 2017»، مقابل حصة تبلغ نسبتها نحو 11.8% لمشروعات التجزئة، و8.1% للفنادق فيما يكتسب الاستثمار في مشاريع الإسكان الميسر أهمية خاصة بالتزامن مع زيادة ثابتة في العرض والطلب ضمن هذه الشريحة.

وتنطلق غداً في دبي فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض سيتي سكيب جلوبال، بمشاركة 300 عارض يقدمون نحو 370 مشروعاً عقارياً «قيد التنفيذ» فيما تنطلق فعاليات مؤتمر سيتي سكيب، اليوم قبيل انطلاق المعرض، بمشاركة نحو 1100 من الموفدين المتحدثين الذين يناقشون أهم المواضيع مثل التشريعات الجديدة، واستراتيجية دبي لتقنية البلوك تشين، وكود الحرائق الأخير الصادر عن بلدية دبي، وجاذبية قطاع الرعاية الصحية.

و كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة «إنفورما للمعارض» أن القدرة الشرائية لنحو 75% من المستثمرين من زوار «سيتي سكيب جلوبال» تزيد عن 5 ملايين دولار لكل مستثمر منهم.

وتبلغ مساحة العرض خلال العام لحالي نحو 42 ألف متر مربع موزعة على تسع قاعات من مركز دبي التجاري العالمي وسط مشاركة قوية من عارضين من كل من باكستان 12%، والمملكة المتحدة 6% والبحرين وقبرص 4%.