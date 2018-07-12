الشمسي: العمل الجماعي يمهد الطريق لتحقيق الطموحات

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
عقد مجلس الإدارة الجديد لنادي الإمارات، وشركة كرة القدم الاجتماع الأول برئاسة محمود حسن الشمسي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور جميع الأعضاء لتوزيع المناصب الإدارية، إذ تم الاتفاق على أن يتولى الشمسي رئاسة مجلس الإدارة، ومحمد إسماعيل العوضي منصب النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والمهندس عمر المزكي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأحمد شملان مديراً مالياً، وعمر الزعابي مديراً لإدارة المنشآت، وخليل إبراهيم الطويل عضواً وفاطمة علي محمد المعمري مشرفة عامة على الأنشطة الثقافية والاجتماعية وناصر النقبي مديراً العلاقات العامة.
وتم خلال الاجتماع أيضاً، توزيع المناصب الإدارية لشركة نادي الإمارات لكرة القدم برئاسة محمد اسماعيل العوضي، وعمر المزكي نائباً لرئيس مجلس الإدارة ومشرفاً على كرة القدم، وأحمد شملان مديراً مالياً، وأنور الدربي مشرفاً على المراحل السنية لكرة القدم، ناجي محمد ناجي القحطاني مديراً للاستثمار والتسويق وناصر النقبي مديراً العلاقات العامة.
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وأضاف: نعمل على ترجمة هذه الثقة إلى عمل مثمر جاد للنهوض بالنادي الذي يعتبر الممثل الوحيد للإمارة في الاستحقاقات الكبيرة بالدولة، والمرحلة المقبلة تتطلب الكثير من العمل، حيث كانت البداية موفقة بوضع كل عضو في مكانه المناسب، حسب الخبرة والمعرفة والتجربة، ونسعى لوضع برامج من أجل النهوض بكافة شؤون النادي، وستكون هناك اجتماعات متواصلة للوصول إلى الأهداف المرجوة.
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من ناحية أخرى، طلب نادي الإمارات استعارة 4 لاعبين لم يكشف عنهم لضمان نجاح المفاوضات الجارية بشأنهم مع أندية عدة بدوري الخليج العربي، وذلك في إطار جهوده الرامية لدعم صفوفه بالعناصر التي تحقق الإضافة المطلوبة في الموسم الجديد، وذلك حسب الرؤية الفنية للمدرب التونسي جلال القادري إثر اجتماعات مكثفة لحسم الملفات المرتبطة بالتعاقدات مع المواطنين والأجانب قبل التجمع الداخلي مساء السبت المقبل، تمهيداً لوضع الترتيبات الخاصة بالسفر إلى المعسكر الخارجي في صربيا 27 الجاري لمدة 21 يوماً، وخوض 4 مباريات ودية مع فرق عدة على مستوى أوروبا.