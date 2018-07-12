الشمسي: العمل الجماعي يمهد الطريق لتحقيق الطموحات

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

عقد مجلس الإدارة الجديد لنادي الإمارات، وشركة كرة القدم الاجتماع الأول برئاسة محمود حسن الشمسي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور جميع الأعضاء لتوزيع المناصب الإدارية، إذ تم الاتفاق على أن يتولى الشمسي رئاسة مجلس الإدارة، ومحمد إسماعيل العوضي منصب النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والمهندس عمر المزكي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأحمد شملان مديراً مالياً، وعمر الزعابي مديراً لإدارة المنشآت، وخليل إبراهيم الطويل عضواً وفاطمة علي محمد المعمري مشرفة عامة على الأنشطة الثقافية والاجتماعية وناصر النقبي مديراً العلاقات العامة.

وتم خلال الاجتماع أيضاً، توزيع المناصب الإدارية لشركة نادي الإمارات لكرة القدم برئاسة محمد اسماعيل العوضي، وعمر المزكي نائباً لرئيس مجلس الإدارة ومشرفاً على كرة القدم، وأحمد شملان مديراً مالياً، وأنور الدربي مشرفاً على المراحل السنية لكرة القدم، ناجي محمد ناجي القحطاني مديراً للاستثمار والتسويق وناصر النقبي مديراً العلاقات العامة.

ورحب الشمسي في مستهل الاجتماع بالأعضاء، وقدم الشكر نيابة عن المجلس الجديد إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي على الثقة الغالية، متمنياً التوفيق في تحقيق الطموحات التي يصبو إليها النادي، مشيراً إلى تكامل الخبرات التي يشملها المجلس بتشكيله الجديد في كافة المجالات والتخصصات، بما يتيح فرصاً واسعة لتحقيق النجاح المأمول بالعمل الجماعي المتكامل، وضرورة التنسيق بين كافة اللجان والقطاعات.

وأضاف: نعمل على ترجمة هذه الثقة إلى عمل مثمر جاد للنهوض بالنادي الذي يعتبر الممثل الوحيد للإمارة في الاستحقاقات الكبيرة بالدولة، والمرحلة المقبلة تتطلب الكثير من العمل، حيث كانت البداية موفقة بوضع كل عضو في مكانه المناسب، حسب الخبرة والمعرفة والتجربة، ونسعى لوضع برامج من أجل النهوض بكافة شؤون النادي، وستكون هناك اجتماعات متواصلة للوصول إلى الأهداف المرجوة.

بدوره، أكّد محمد اسماعيل العوضي، أن الاجتماع الأول كان ناجحاً ومثمراً وإيجابياً وبكل ثقة أستطيع التأكيد على أن البداية موفقة ومُبشرة للجميع بالتفاؤل في مستقبل أفضل خلال الموسم الحالي، وثقتي كبيرة في أن الأعضاء على قدر كبير من المسؤولية لتحقيق الإضافة المطلوبة لخدمة النادي حتى يكون المستقبل في مستوى التوقعات.

من ناحية أخرى، طلب نادي الإمارات استعارة 4 لاعبين لم يكشف عنهم لضمان نجاح المفاوضات الجارية بشأنهم مع أندية عدة بدوري الخليج العربي، وذلك في إطار جهوده الرامية لدعم صفوفه بالعناصر التي تحقق الإضافة المطلوبة في الموسم الجديد، وذلك حسب الرؤية الفنية للمدرب التونسي جلال القادري إثر اجتماعات مكثفة لحسم الملفات المرتبطة بالتعاقدات مع المواطنين والأجانب قبل التجمع الداخلي مساء السبت المقبل، تمهيداً لوضع الترتيبات الخاصة بالسفر إلى المعسكر الخارجي في صربيا 27 الجاري لمدة 21 يوماً، وخوض 4 مباريات ودية مع فرق عدة على مستوى أوروبا.