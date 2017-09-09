سليمان الراجحي يمنح أكثر من %50 من ثروته للفقراء

ترجمة: ريم البريكي

احتل رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبدالعزيز الراجحي المرتبة السادسة عالميا في تصنيف رجال الأعمال المحسنين حول العالم، وتضمنت القائمة نحو عشرين رجل أعمال من جنسيات مختلفة بحسب الموقع الإلكتروني لجريدة الإندبندنت البريطانية.

ولد الشيخ سليمان الراجحي في عام 1920 لعائلة فقيرة تعيش في منطقة البكيرية إحدى مناطق القصيم الواقعة في وسط المملكة العربية السعودية..

انتقل وهو طفل مع والده إلى الرياض، وبدأ العمل في سن التاسعة.

بعد بضع سنوات من القيام بالمهام البسيطة منها العمل كحمال ورمَّاد وطباخ وقهوجي وصبي صراف، التحق بعمل أخيه الأكبر في تغيير المال للحجاج الذين يأخذون قوافل الإبل عبر الصحراء إلى مكة المكرمة لأداء الحج.