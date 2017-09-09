سهيل الهاشمي يستثمر حاسة الشم ويبتكر عطوراً جديدة

ريم البريكي (أبوظبي)

50 ألف درهم كانت كافيه لسهيل الهاشمي كي يدخل عالم الأعمال في العام 2004.. آثر أن يباشر عمله في مجال حاسة الشم بعد أن تخرج من كلية التقنية في العام 2003 مخصصا في «المختبرات الكميائية».. افتتح محلا للعطور في أبوظبي وبدأ انطلاقته بعطر جديد اختار له اسم «روح أبوظبي».

ودفعت الرغبة في اكتشاف عالم العطور وتصنيعها سهيل الهاشمي لاكتشاف هذا العالم، ومعرفة أسراره، بل تجاوز الاكتشاف حدود المعرفة ليصل إلى عالم الاستثمار بعد تأسيسه مشروعاً في تجارة العطور الخاصة التي يقوم بتصنيعها شخصياً وتكوين خلطاتها السرية.

واوضح الهاشمي،الذي يملك العلامة التجارية (SA) المشتقة من اسمه واسم عائلته لتكون الشعار لمجموعاته العطرية، أن مجال تجارة العطور من المجالات الاستثمارية المربحة والتي تفوق أرباحها 100% لتصل الى نحو400%، وهي نسبة عالية جدا، وتحقق الرضا الكامل من عائدها، ورغم ذلك يؤمن سهيل بأن المادة والربح ليسا هدفا له بالقدر الذي يسعى إلى تقديم المميز في عالم العطور، واكتشاف المزيد من العطور والطيب.

يقول الهاشمي حول بداياته «بعد تخرجي من كلية التقنية في العام 2003 تخصص المختبرات الكميائية، فكرت في أن ابدأ بتوظيف دراستي في مجال الكيمياء عبر استخراج الزيوت العطورية من مصادرها وخلطها بمكونات عطرية أخرى، وفي العام 2004 انطلقت فعليا في تجارة العطور من خلال محل تجاري في منطقة الخالدية، ولقيت إقبالا كبيرا على شراء العطور وطلبها من العملاء».