الفردان مرشح ليكون «السابع» على قائمة «العميد»

وليد فاروق (دبي)

بات حبيب الفردان، لاعب وسط شباب الأهلي دبي، قريباً من العودة لارتداء قميص فريقه السابق النصر، بعد وصول المفاوضات بين الطرفين إلى مرحلة متقدمة، تعزز انضمام اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع ناديه يوليو الجاري في صفقة انتقال حر.

وينتظر في حالة الاتفاق على بنود التعاقد أن يتم توقيع العقد خلال الساعات القليلة المقبلة كي ينضم الفردان إلى تجمع «العميد» الذي انطلق أمس استعداداً للموسم الكروي الجديد وقبل السفر إلى معسكر الإعداد الخارجي المقرر له في هولندا اعتباراً من 20 يوليو الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي حرص اللاعب على الانتظام في أول يوم تجمع لفريقه الحالي شباب الأهلي، والذي بدأ أمس الأول التزاماً بتعاقده مع النادي.

وفي حالة اكتمال المفاوضات بنجاح، سيكون «الفردان» اللاعب رقم 7 في قائمة المنضمين الجدد إلى قلعة العميد، بعد ثلاثي المواطنين محمد العكبري ومحمد مرزوق والحسن صالح، وثلاثي المحترفين البرازيلي صامويل روزا ومواطنه يوري ليريو والفرنسي يوهان.