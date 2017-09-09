«إكسبو 2020 دبي» ينشد التعاقد مع شركات لإدارة المرافق

دبي (الاتحاد)

تأتي الحلقة التالية من سلسلة فعاليات «لقاء المشترين» التابعة لإكسبو 2020 دبي في أفضل توقيت ممكن للشركات ومن بينها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الخبرة في إدارة المرافق، وذلك بعد بدء فريق التعاقدات والمشتريات خطوات للبحث عن متعاقدين محتملين لإدارة المرافق.

وتهدف سلسلة «لقاء المشترين» من إكسبو 2020 إلى منح ممثلي الشركات فرصة للقاء المسؤولين عن المشتريات في إكسبو 2020 دبي والمقاولين الرئيسين المتعاقدين معه الذين يملكون القرار بشأن الشركات التي ستفوز بعقود بقيمة مليارات الدراهم ستجري ترسيتها في الفترة التي تسبق إكسبو، بما في ذلك 11.5 مليار درهم هذا العام وحده.

وستعقد فعالية «لقاء المشترين» المقبلة في 20 سبتمبر في دبي، بعد أيام من بدء فريق التعاقدات والمشتريات السعي لطلب المعلومات (RFI) للمتعاقدين المحتملين لإدارة المرافق، بما في ذلك خدمات النظافة والصيانة.

وتشمل خدمات النظافة، التنظيف، وجمع القمامة، وتنسيق الحدائق ومكافحة الآفات. أما خدمات الصيانة فستنفذ على المعدات، مثل صيانة أجهزة تكييف الهواء، وأعمال الإصلاح، والسباكة.