سقوط فيدرر

لندن (أ ف ب)

أهدر السويسري المخضرم روجيه فيدرر، المصنف أول تقدمه بمجموعتين وخرج من ربع نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى للتنس، بعد خسارته في مباراة ماراثونية ضد الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 2-6 و6-7 (5-7) و7-5 و6-4 و13-11. وقضى أندرسون المصنف ثامناً على آمال فيدرر (36 عاماً) حامل اللقب، الساعي لتعزيز رقمه القياسي، وإحراز لقب البطولة الإنجليزية للمرة التاسعة (والـ 21 في البطولات الكبرى)، في مباراة مرهقة استمرت 4 ساعات و13 دقيقة. وهذه أول خسارة لفيدرر قبل نصف نهائي ويمبلدون منذ 2013، عندما سقط أمام الأوكراني سيرجي ستاخوفسكي في الدور الثاني، ويلتقي أندرسون (32 عاماً). وبلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب ثلاث مرات، نصف النهائي للمرة الثامنة في مسيرته، بفوزه على الياباني كي نيشيكوري 6-3 و3-6 و6-2 و6-2.

وتفوق ديوكوفيتش، حامل لقب 12 بطولة كبرى، برغم تلقيه إنذارين واتهامه حكم المباراة كارلوس راموس بـ «الكيل بمكيالين». وعلق ديوكوفيتش على الإنذارين «أعتقد أن الإنذار الأول لم يكن ضرورياً».

وتابع اللاعب الذي رمى مضربه على أرض الملعب قبل تلقي الإنذار الثاني لتأخره في ضرب الإرسال في المجموعة الرابعة «لم يتأذ العشب. كي يقوم بالشيء عينه في المجموعة الرابعة ولم يتلق أي إنذار. قال الحكم إنه لم ير شيئاً».