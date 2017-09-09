أ نجزنا 30%من الصجعة الصناعية للمياه

لمياء الهرمودي (الشارقة)

قال عصام أمين الملا مدير إدارة المياه في هيئة كهرباء ومياه الشارقة إن هناك مشروعات تطويرية مستقبلية عديدة في خطوط وشبكات المياه، وفقا لخطة استراتيجية محكمة لاستدامة المياه، تتماشى مع الأهداف العالمية الـ 17 التي حددتها هيئة الأمم المتحدة في البند رقم 16 لاستدامة وحفظ المياه النظيفة.

وقال الملا في حوار لـ «الاتحاد» إن إدارة المياه في الشارقة انتهت حتى الآن، على سبيل المثال، من 30% من أعمال مشروع مهذب وواحة الصجعة الصناعية المتوقع إنجازه قبل نهاية العام الجاري، وتم مد خط مياه بطول 5000 متر، وبقطر 800 ملي متر، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 13 مليون ونصف المليون درهم». وأشار إلى استخدام أنابيب الكربون ستيل، المطابقة للمواصفات والاشتراطات البيئية والصحية العالمية، لأنها مصنوعة من الحديد إضافة إلى أنها مادة طبيعية صديقة للبيئة».

وأضاف الملا إلى أن من أبرز «المشروعات الجديدة التي تعمل عليها إدارة المياه التابعة لهيئة كهرباء ومياه الشارقة حاليا، خط مياه منطقة الفشت إلى المتنزه بقطر 600 ملي لتر، وبطول يصل 75 ألف متر، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع ما يقارب الـ 5 ملايين درهم»،و«تم إنجاز 75% منه».

وتحدث مدير إدارة المياه في هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن مشروعات مستقبلية أخرى يجري العمل عليها بالفعل، بينها، إمداد خطين متوازيين للمياه من بوابة المدينة الجامعية إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، مشيرا إلى أن الخطوط المتواجدة حاليا تمر في معسكر الفلاح القديم قديمة، وبعد إعادة تخطيط المنطقة، تم تغيير الخطين ليتم وضعهما في المكان الصحيح، وستخدم الخطوط الحديثة كل الأراضي الجديدة في تلك المنطقة، خاصة أن المنطقة أصبحت تجارية حاليا وفيها العديد من المحال التجارية والمطاعم، وتصل تكلفة هذا المشروع إلى 6 ملايين درهم.