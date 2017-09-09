آليات لتطوير التعاون بين الإمارات والصين

بكين (الاتحاد)

اختتمت في العاصمة بكين أعمال الدورة السادسة من اللجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية. ترأس الجانب الإماراتي معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما ترأس الجانب الصيني معالي تشونغ شان، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع التطور الراهن في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة والفرص المتاحة لتنمية شراكات وتعزيز أطر التبادل التجاري والاستثماري فيما بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بالتركيز على عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، ومن أبرزها في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والخدمات المالية والسياحة، إلى جانب الخطوات التي تم اتخاذها لتأسيس نماذج فعالة للتعاون الصناعي وتبادل الخبرات في المجالات التقنية وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض الاجتماع النمو الراهن لحجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والصين خلال عام 2016 نحو 46 مليار دولار، كما أكد على أهمية الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات في كلا البلدين لزيادة الاستثمارات والتعاون التجاري خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وبمشاركة محمد الشامسي نائب سفير الدولة لدى الصين، وبدر المشرخ الملحق التجاري للدولة لدى الصين، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين من وفد الدولة.