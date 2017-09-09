بنوك تلغي الرسوم وتخفض الفائدة على التمويل العقاري إلى 2.99%

حسام عبدالنبي (دبي)

خفضت بنوك عاملة في الإمارات نسبة الربح على التمويلات العقارية إلى نسبة 2.99% في عروض أطلقتها خصيصاً للنسخة الـ16 من سيتي سكيب جلوبال، المعرض الأكبر والأكثر أهمية في قطاع العقارات على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وحسب مصرفيين، فإن تلك العروض تشمل إلى جانب معدلات الربح المخفضة، الإعفاء من الرسوم الإدارية ورسوم الموافقة المسبقة، والترقية المجانية إلى درجة الخدمة المصرفية للمتعاملين المميزين، فضلاً عن تقييم العقار مجاناً، وتوفير التمويل للمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات، وزيادة الحد الأقصى لتمويل للعقارات السكنية إلى 25 مليون درهم للمقيمين في الدولة، و15 مليوناً للزائرين.

وقالوا إن زيادة العروض خلال العام الحالي تستهدف الزيادة المتوقعة في طلبات تمويل العقارات خلال دورة العام الحالي من المعرض لاسيما بعد السماح للمطورين بالبيع المباشر خلال سيتي سكيب جلوبال.

وأضافوا أن التعاقد مع عدد كبير من المطورين العقاريين في كل من أبوظبي ودبي يعد من أهم المزايا التنافسية للبنوك، إذ يتم منح الموافقات على التمويل سريعاً وكذلك للمشاريع خارج المخطط.