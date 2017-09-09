1.22 مليار متر مكعب مياه و80.5 جيجاوات ساعة كهرباء إنتاج أبوظبي في 2016

أبوظبي(وام)

بلغ حجم إنتاج أبوظبي من الكهرباء العام الماضي 80.527 جيجاوات/ ساعة، بزيادة قدرها 1% مقارنة بعام 2015، بما في ذلك التصدير، في حين بلغ الإنتاج السنوي لشركات التحلية التسع للماء الصالح للشرب 1.228 مليار متر مكعب، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مكتب التنظيم والرقابة.

وأظهرت البيانات أنه قد تم نقل نحو 8.50 مليون متر مكعب من مياه الشرب مباشرة من محطات الفجيرة إلى شبكة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وشكلت التحلية الحرارية 89% من إجمالي إنتاج مياه الشرب في أبوظبي 72%، منها عبر تقنية التقطير الومضي متعدد المراحل، و17% غبر نظام التحلية بالتأثير المتبادل، و11% عبر تحلية مياه البحر بتقنية التناضح.

وبلغ إجمالي حسابات الكهرباء لعملاء شركات أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع والظفرة للتوزيع 498.81 حساباً، مقسمة حسب المناطق 323.048 في أبوظبي و145.597 في العين و30.168 في الظفرة، فيما وصل عدد حسابات الماء إلى 369.150 بنمو 1.84%، ووصل عدد حسابات مياه الصرف الصحي إلى 369.880.