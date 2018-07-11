بريطانيا تُعاقب «فيسبوك» لانتهاك قانون حماية البيانات

لندن (رويترز)
قالت إليزابيث دنهام مفوضة تنظيم المعلومات في بريطانيا أمس، إنها تعتزم فرض غرامة على شركة فيسبوك بسبب انتهاكات لقانون حماية البيانات، في الوقت الذي يحقق فيه مكتبها في كيفية حصول شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات على بيانات ملايين المستخدمين بطريقة غير سليمة.
وواجه مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك استجوابا من قبل مشرعين أميركيين ومشرعين من الاتحاد الأوروبي حول كيفية حصول كمبردج أناليتيكا على بيانات 87 مليونا من مستخدمي فيسبوك بطريقة غير سليمة من خلال باحث.
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وقالت دنهام إن فيسبوك انتهكت القانون لتقاعسها عن حماية بيانات المستخدمين.