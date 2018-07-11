بريطانيا تُعاقب «فيسبوك» لانتهاك قانون حماية البيانات

لندن (رويترز)

قالت إليزابيث دنهام مفوضة تنظيم المعلومات في بريطانيا أمس، إنها تعتزم فرض غرامة على شركة فيسبوك بسبب انتهاكات لقانون حماية البيانات، في الوقت الذي يحقق فيه مكتبها في كيفية حصول شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات على بيانات ملايين المستخدمين بطريقة غير سليمة.

وواجه مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك استجوابا من قبل مشرعين أميركيين ومشرعين من الاتحاد الأوروبي حول كيفية حصول كمبردج أناليتيكا على بيانات 87 مليونا من مستخدمي فيسبوك بطريقة غير سليمة من خلال باحث.

وقالت دنهام في إفادة عن مستجدات التحقيق الذي تجريه في استخدام تحليل البيانات من قبل حملات سياسية إنها تعتزم تغريم شركة فيسبوك 500 ألف جنيه إسترليني (663850 ألف دولار)، وهو رقم صغير بالنسبة لشركة تبلغ قيمتها السوقية 590 مليار دولار، لكنه أقصى مبلغ يمكن فرضه.

وقالت دنهام إن فيسبوك انتهكت القانون لتقاعسها عن حماية بيانات المستخدمين.