«سكاي» توافق على عرض استحواذ من «فوكس» بقيمة 32.5 مليار دولار

لندن (رويترز، د ب أ)

أعلنت مؤسسة «سكاي» الإعلامية البريطانية أمس، الموافقة على صفقة استحواذ تم بموجبها تقدير حصة أسهم حاكمة في المؤسسة بنحو 32.5 مليار دولار من خلال عرض استحواذ قدمته شركة «توينتي فيرست سنشري فوكس» بعد رفع قيمة الصفقة، لتتغلب على كومكاست التي تنافسها في عرض شراء سكاي حاليا.

ووفقا لبيان أرسلته «سكاي» لبورصة لندن، فإن «فوكس»، التي تمتلك بالفعل 40% من «سكاي، تدفع 14 جنيها استرلينيا للسهم، بعلاوة قدرها 12% فوق عرض كومكاست، لكن دون مستوى تداول أسهم سكاي عند 14.80 جنيه أمس.

وتسعى فوكس لشراء المجموعة العاملة في أوروبا منذ ديسمبر 2016.

ويقول محللون إن العرض يمثل تحديا لكومكاست أكبر شركة ترفيه في العالم للعودة بعرض أعلى.

وأقحمت مجموعة كومكاست الأميركية المتخصصة في تلفزيون الكابل نفسها دون سابق إنذار في مواجهة عرض فوكس لشراء سكاي في فبراير، مما اضطر المديرين المستقلين إلى التخلي عن توصيتهم الأصلية بقبول عرض فوكس.

ويملك روبرت مردوخ بالفعل 39% من المجموعة.

والمعركة حول مجموعة التلفزيون المدفوع البريطانية جزء من صراع أكبر في قطاع الترفيه العالمي في الوقت الذي يعرض فيه أكبر عمالقة الإعلام في العالم عشرات المليارات من الدولارات في صفقات لكي يتمكنوا من منافسة نتفليكس وأمازون.