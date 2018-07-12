تنامي الإقبال السياحي على تونس في 2018

تونس (أ ف ب)

شهدت تونس ازدياداً واضحاً لإقبال السياح في النصف الأول من 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من 2017، بحسب وزارة السياحة في مؤشر إلى انتعاشة بعد عدة سنوات صعبة أعقبت ثورة 2011.

وبلغ عدد السياح الوافدين إلى تونس 3,2 مليون سائح في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، متجاوزاً حتى ما كان عليه الأمر في الفترة ذاتها قبل الثورة، أي في 2010 حين بلغ عدد السياح 2,9 مليون.

وتؤكد هذه الأرقام انتعاشة القطاع السياحي بعد سنوات صعبة أعقبت عدم الاستقرار السياسي إثر إطاحة نظام زين العابدين بن علي في 2011 ، واعتداءات 2015 التي استهدفت متحف باردو بالعاصمة وفندقاً بمنطقة سوسة على الساحل الشرقي التونسي.

وفاقت عائدات هذا القطاع الأساسي في الاقتصاد التونسي 1,2 مليار دينار تونسي (420 مليون يورو) في النصف الأول من 2018، بزيادة نسبتها 46% بالقياس السنوي، وهي عائدات تكاد تماثل عائدات 2010 (1,3 مليار دينار).

بيد أن الدينار شهد تراجعاً مهماً في قيمته في العامين الأخيرين، فبات سعر اليورو الواحد أكثر من ثلاثة دنانير تونسية مقابل نحو دينارين في 2010.

في المقابل، بقي عدد الحجوزات في الفنادق أقل مما كان عليه قبل 2011، إذ بلغت 7,9 مليون ليلة للفترة من الأول من يناير إلى 20 يونيو 2018.

وهو رقم يزيد بنسبة 39% عن الفترة ذاتها من 2017، بحسب الوزارة، لكنه أدنى من رقم 2010 الذي كان 13,6 مليون ليلة.