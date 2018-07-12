شتوتجارت تحظر سير مركبات الديزل

شتوتجارت (د ب أ)

أعلنت مدينة شتوتجارت جنوب غربي ألمانيا، والتي يوجد بها مقار شركات «أودي»، و«بورشه»، و«مرسيدس بنز»، أنها بصدد فرض حظر على بعض المركبات التي تعمل بالديزل، بداية من يناير المقبل.

وأعلن تحالف الخضر والمحافظين في ولاية بادن-فورتمبرج، وعاصمتها شتوتجارت، أمس، أن مركبات الديزل، التي تتوافق مع معايير انبعاثات يورو 4 فما دونها، سيتم حظر سيرها في مناطق بوسط المدينة.

وبرغم أنها لم تكشف تفاصيل خطتها، فقد أوضحت الحكومة أن الحظر سيكون جزءاً، من حزمة أوسع من التدابير لتنقية هواء المدينة، والتي سبق أن تخطت مستويات التلوث فيها مستويات الاتحاد الأوروبي.

وكانت المحكمة الإدارية الاتحادية في مدينة لايبتسيج شرقي البلاد قد سمحت في فبراير للمدن الألمانية بفرض حظر على مركبات الديزل إذا ما رغبت في ذلك.

وكانت مدينة هامبورج الساحلية الشمالية هي أول مدينة تفرض حظراً جزئياً، إلا أن هناك انتقادات على نطاق واسع، لأنها تشمل شارعين فقط، وتتيح الكثير من الاستثناءات.

ويخضع فينفريد كريتشمان رئيس وزراء بادن-فورتمبرج لضغوط منذ قرار محكمة لايبتسيج لإعلان حظر.