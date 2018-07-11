خبير: «بريكست» يوفر 3500 وظيفة لقطاع المال الفرنسي

باريس (أ ف ب

قال مركز مالي دولي أمس، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤمن 3500 وظيفة في القطاعين المالي والمصرفي في باريس، مع نقل مؤسسات بارزة عملياتها خارج لندن.

وقال رئيس مجموعة «باريس يوروبلاس» جيرار ميستراليه، في افتتاح المؤتمر السنوي للمجموعة، إن الرقم «أكبر بكثير من عدد الوظائف المنقولة بشكل مباشر الى عواصم مالية أوروبية أخرى».

وبحسب تقارير وسائل إعلام بريطانية، فإن عملاق إدارة الأصول الاميركي بلاك روك وبنك سيتي جروب، هما بين الشركات التي تعتزم نقل بعض عملياتها الى باريس.

وإضافة إلى نحو 3500 وظيفة مرجح تأمينها حتى الآن، فإن نقل العمليات يمكن أن يؤدي الى تأمين 20 ألف وظيفة غير مباشرة في العاصمة الفرنسية، بحسب ميستراليه، وعزا نقل العمليات إلى باريس إلى إصلاح لقانون العمل، وإجراءات أخرى اتخذها الرئيس ايمانويل ماكرون، خبير الاستثمار السابق في بنك روتشيلد، والذي يسعى لجعل فرنسا أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب. وقال، «حققنا تقدماً في السنتين الماضيتين في باريس يتجاوز ما أنجزناه خلال السنوات الـ 13 الماضية»، لافتاً بشكل خاص إلى إلغاء ضريبة على الثروة وفرض ضريبة على مداخيل رأس المال، بما فيها على الأرباح والفوائد.

وطالما كانت لندن أهم المراكز المالية في أوروبا، وتوقع المحللون موجة من نقل الوظائف من جانب مصارف وشركات تأمين، فيما تستعد بريطانيا للخروح من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019.

وحذرت شركات كبرى في قطاعات أخرى من احتمال نقلها بعض العمليات خارج بريطانيا، ومنها ايرباص وبي.ام.دبليو وسيمنس.

وتواجه باريس منافسة على استقطاب الشركات في مرحلة ما بعد بريكست من مدن أخرى، منها فرانكفورت، وامستردام، ودبلن.