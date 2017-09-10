هل تخوض أميركا حرباً كروية ضد سوريا للوصول إلى روسيا -2018؟!

دبي (محمد حامد)

خطفت المباريات الأخيرة في تصفيات كأس العالم الأضواء كثيراً مع تزايد المنافسة للفوز بشرف المشاركة في المونديال الذي تستضيفه روسيا العام المقبل.. لكن كثيرين في أروقة الرياضة والسياسة العالمية يتحسبون لمباراة بالغة الحساسية، قد يشهدها العالم بين منتخبي سوريا والولايات المتحدة في إطار في الملحق الحاسم للتأهل.

فقد تأهلت سوريا الأسبوع الماضي لملاقاة أستراليا في الملحق الآسيوي، وفي حال نجح المنتخب السوري في تجاوز عقبة منتخب الكانجارو فسوف يلتقي مع رابع تصفيات أميركا الشمالية والكاريبي «الكونكاكاف»، وقد يكون هذا المنتخب هو فريق الولايات المتحدة، أي أن البلدين سيضطران لخوض مواجهة رياضية لم تحدث بينهما من قبل في غمرة مواجهة سياسية حادة قائمة بين الإدارة الأميركية والنظام الحاكم في دمشق.

ويذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد فرض حظر سفر على القادمين من عدة دول بينها سوريا. فما هو الحل في هذه الحالة لو صارت المواجهة أمراً محتوماً وفق قوانين كرة القدم التي لا تعرف المستحيل.؟!

«سيتعين على الفيفا في هذه الحالة أن يضمن سماح السلطات الأميركية للمنتخب السوري بالسفر إلى الأراضي الأميركية لخوض المباراة»، حسبما أكد مصدر رفيع في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لأن سفر المنتخب السوري إلى أميركا لن يكون له علاقة بحظر السفر للولايات المتحدة على بعض الجنسيات، بسحب كلامه.