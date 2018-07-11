«أوبك» تتوقع انخفاض الطلب على نفطها في 2019

لندن (رويترز)

توقعت أوبك أمس، انخفاض الطلب العالمي على خامها في العام المقبل مع تباطؤ نمو الاستهلاك وضخ منافسيها المزيد من الإمدادات، بما يشير إلى عودة الفائض في السوق، على الرغم من الاتفاق الذي تقوده المنظمة لكبح الإمدادات.

وفي أول توقعاتها لعام 2019 في تقريرها الشهري، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول، إن العالم سيحتاج 32.18 مليون برميل يومياً من الخام من دولها الأعضاء البالغ عددهم 15 عضواً العام المقبل، بانخفاض 760 ألف برميل يومياً عن العام الجاري.

كما توقعت أوبك نمو الإمدادات من خارجها 2.10 مليون برميل يومياً في 2019 وعدلت توقعاتها لعام 2018 بالرفع إلى نمو يبلغ مليوني برميل يومياً.

وذكرت أوبك أن إنتاجها النفطي في يونيو ارتفع فوق توقعات الطلب لعام 2019. وضخت السعودية المزيد من النفط في ضوء مراعاتها لدعوات الولايات المتحدة وغيرها من المستهلكين إلى تعويض النقص في إمدادات بلدان أخرى وتهدئة الأسعار الآخذة في الصعود.