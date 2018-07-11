«أبوظبي الإسلامي» يفتتح فرعين جديدين

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح مصرف أبوظبي الإسلامي فرعين جديدين في أبوظبي لتلبية احتياجات عملاء المصرف المتنامية، وذلك في المبنى الرئيس الجديد للمصرف الواقع على طريق المطار شارع الشيخ راشد بن سعيد وفرع آخر في دائرة القضاء بأبوظبي على شارع الخليج العربي، حيث سيقدم كلا الفرعين للعملاء مجموعة كاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية.

ويعكس افتتاح الفرعين الجديدين التزام المصرف بتنفيذ استراتيجيتيه الرامية إلى تعزيز حضوره الفعلي وتوسيع نطاق خدماته داخل دولة الإمارات مع تقديم شريحة واسعة من الخدمات المصرفية الرقمية.

وأظهرت دراسة أجراها «مصرف أبوظبي الإسلامي» أن على الرغم من تزايد الطلب بين المستهلكين في دولة الإمارات على الحلول المصرفية الرقمية التي تلبي احتياجاتهم بكفاءة، إلا أن الحصول على خدمة شخصية متميزة في الفروع لا تزال تشكل أولوية رئيسة لعملاء «أبوظبي الإسلامي» البالغ عددهم مليون عميل.

ويتضمن الفرع الجديد الواقع في المبنى الرئيس قسماً خاصاً بالخدمات المصرفية للسيدات «دانة»، لتلبية احتياجات القاعدة المتنامية لعملاء المصرف من السيدات، بالإضافة إلى مركز للخدمات المصرفية للعملاء المميزين، والذي يقدم خدمات مصرفية مخصصة لتلبية كافة الاحتياجات المصرفية للقاعدة المتنامية لعملائه من ذوي الملاءة المالية العالية.

وقال سامح عوض الله، رئيس شبكة الفروع في المصرف: «على الرغم من الإقبال المتزايد على منصّة الخدمات المصرفية الإلكترونية الخاصة بالمصرف عبر تطبيق الهواتف الذكية، إلا أننا نلمس اهتماماً مرتفعاً وبشكل متواصل من جانب عملائنا البالغ عددهم مليون عميل تجاه خدماتنا المقدمة عبر الفروع».