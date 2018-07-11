«فلاي دبي» تشغل رحلات من «المبنى 3» بمطار دبي

دبي (الاتحاد)

قالت شركة فلاي دبي إن رحلاتها إلى 10 وجهات ضمن شبكة الناقلة ستنتقل من قاعدة عملياتها في المبنى رقم 2 لتنطلق من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، فيما ستبقى بقية الخدمات تعمل انطلاقا من المبنى رقم 2 بمطار دبي ومطار آل مكتوم الدوليين.

وتأتي الخطوة بعد إعلان الشراكة المبتكرة مع طيران الإمارات والتي تتجاوز الشراكة بالرمز لتشمل عددًا من المبادرات التي مثل الأنشطة التجارية وتخطيط الشبكات وعمليات المطارات ومواءمة برنامج المسافر الدائم ورحلات المسافرين.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وفلاي دبي، في يوليو الماضي أعلنا عن شراكة شاملة عملت خلالها كل من طيران الإمارات وفلاي دبي على توفير فرص لا مثيل لها للسفر. وكجزء من المرحلة التالية فإن رحلات 10 وجهات في فلاي دبي، سيتم تشغليها انطلاقا من المبنى رقم 3 لتوفير رحلات ربط مرنة للمسافرين من أكبر مطارات العالم ازدحاما.

واعتبارا من 2 ديسمبر 2018 سيتم تشغيل رحلات بلغراد وبيشكيك وبوخارست وكاتانيا ودوشنبه وهلسنكي التي ستنضم إلى شبكة الناقلة في 11 أكتوبر وكراكوف وبراغ وروستوف اون دون وصلالة من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي. ستبقى رحلات هذه الوجهات قبل هذا التاريخ كما هي من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.