«دناتا» تقدم خدماتها لأكثر من 300 ناقلة جوية في 84 دولة

دبي (الاتحاد)

تقدم شركة دناتا مناولة أرضية وشحناً وتمويناً لأكثر من 300 ناقلة جوية في 130 مطاراً ضمن 84 دولة عبر قارات العالم الست. وتخدم يومياً أكثر من 1800 رحلة و240 ألف راكب كما تقوم بمناولة 8400 طن من الشحنات، وترتيب أكثر من 21 ألف حجز فندقي وتحميل ما يزيد على 320 ألف وجبة طعام على الرحلات الجوية.

واختلفت دناتا، التي تعد واحدة من أكبر شركات خدمات السفر الجوي في العالم، بمرور 25 عاماً على إطلاق أول عملياتها في الخارج، وكانت دناتا قد دخلت مع «مجموعة جيريز» الباكستانية في يوليو 1993 في مشروع مشرك لتأسيس شركة «جيريز دناتا». وبدأت الشركة تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار كراتشي الدولي، ثم واصلت توسعاتها لتصبح أكبر شركة لتقديم خدمات مناولة الركاب والشحن في باكستان، حيث تعمل حالياً في المطارات الرئيسة السبع في تلك الدولة.

وقال غاري تشابمان، رئيس دناتا: «نفخر بالاحتفال بمرور 25 عاماً على أول مشروع مشترك لنا، وقد واصلت عمليات جيريز دناتا في باكستان توسعاتها ونموها بقوة، واعتمدنا على خبراتنا الطويلة في دبي لمواصلة التوسع عالمياً حتى أصبحنا من أكبر شركات الخدمات الجوية، حيث نعمل اليوم في أسواق ذات تنافسية عالية ضمن القارات الست».

وأضاف: «تساهم عملياتنا الدولية اليوم بنحو 70% من عائدات دناتا، وتتضمن استراتيجيتنا المستقبلية مواصلة التوسع، والمحافظة على المعايير العالية لخدماتنا والاستمرار في تحسينها وتطويرها عبر شبكة عملياتنا الدولية».

وجاء توسع دناتا للسفريات ليلبي احتياجات السفر المتزايدة والمتنوعة للعملاء، ومن خلال تطوير العلامة التجارية، تقوم الشركة اليوم بتشغيل 20 علامة تجارية تتخصص في صناعة السفر، وتقدم خدمات سفر شاملة للأفراد والشركات في أكثر من 77 دولة، كما تتولى حجز أكثر من 21 ألف ليلة فندقية كل يوم.