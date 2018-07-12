مطارات أبوظبي تفوز بجائزتين من «معهد تشارترد»

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مطارات أبوظبي عن فوز إدارتها للمشتريات والإمداد بجائزتي «أفضل مبادرة لتنمية وتطوير الكوادر العاملة» و«الاستخدام الأكثر ابتكاراً للتكنولوجيا» من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد في دبي.
ويكرم المعهد الأعمال الرائدة والأداء الفاعل الذي حققه فريق مطارات أبوظبي بالاستناد إلى أهم المعايير دولية المتخصصة بالتميز على مستوى القطاع.
|
ومن شأن جوائز معهد تشارترد للمشتريات والتوريد، وغيرها من الجوائز المرموقة التي حصدتها الشركة خلال الأعوام القليلة الماضية، تسليط الضوء على مدى التزامنا بالتفوّق والتفاني للمساهمة في تحقيق رؤيتنا المتمثلة في التحول إلى واحدة من شركات المطارات الرائدة في العالم».
|
ويعتبر معهد تشارترد للمشتريات والتوريد مؤسسة دولية تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وتعمل في مجال الشراء والإمداد، ويسعى المعهد بهدف التميز في هذا المجال، لتعزيز أفضل الممارسات وتوفير الخدمات لمصلحة أعضائه ومجتمع الأعمال الأوسع.