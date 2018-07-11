«سياحة أبوظبي» تختتم 4 جولات ترويجية في كندا

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بنجاح الجولة الترويجية التي قادتها مؤخراً لوفد يضم ممثلين من الشركاء وأصحاب المصلحة في أربع محطات رئيسية في كندا.

وجرى تنظيم العديد من اللقاءات والاجتماعات على مدى شهر كامل، التقى فيها ممثلو الوفد المشارك في الجولة بالعديد من الإعلاميين وممثلي وكالات سفر وسياحة لإطلاعهم على أهم ما تمتلكه الإمارة من مقومات ومعالم سياحية وترفيهية جاذبة، بالإضافة إلى المواقع التاريخية والتراثية الثقافية الأصيلة والفريدة من نوعها، وذلك لما تحظى به السوق الكندية من مكانة لدى قطاع السياحة في أبوظبي كأحد أهم الأسواق المتنامية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، إذ ركزت الجولة على تشجيع المزيد من الكنديين على زيارة الإمارة، وتوقفت الجولة الترويجية في كل من فانكوفر، ومونتريال، وأوتاوا، وتورونتو، أيام 25 و 26 و27 و28 يونيو الماضي.

رافق الوفد خلال جولته الكندية، سلطان علي الحربي، قنصل عام دولة الإمارات العربية المتحدة في كندا، وقدم الوفد لصنّاع السياحة في السوق الكندية من وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية، عرضاً شاملاً للمشهد السياحي في أبوظبي. وقد شهدت الجولة اهتماماً ملحوظاً من القطاع السياحي الكندي بمقومات العاصمة الثقافية والسياحية.

وقال مبارك النعيمي، مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «تربط دولة الإمارات العربية المتحدة، وكندا علاقات استراتيجية وطيدة، تتسم بالتطور المستمر، وقد شهدنا مؤخراً إلغاء تأشيرة الدخول المسبقة إلى كندا بالنسبة للمواطنين الإماراتيين، ومن خلال هذه الجولة الترويجية نأمل في الارتقاء بدور وكلاء السفر والسياحة ورواد الصناعة في السوق الكندية لإلهام وتشجيع المزيد من الكنديين على زيارتنا في أبوظبي خلال فصل الصيف الحالي وطوال العام.

وقد عقدنا خلال الجولة العديد من اللقاءات والاجتماعات بهدف تعزيز أواصر علاقات الشراكة والتعاون مع أصحاب المصلحة في كندا، والترويج لما تمتلكه أبوظبي من مقومات سياحية وثقافية وأكاديمية ستسهم في إتاحة المزيد من الفرص للتبادل الثقافي والمعرفي، وكذلك تعزيز العلاقات التجارية وفرص الاستثمار».

تندرج الجولة ضمن الأجندة السنوية لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي للترويج لمقومات الإمارة العالمية في سوق شمال أميركا وكبرى مدن الولايات المتحدة، وكندا، لتسليط الضوء على آخر تطورات قطاع السياحة والسفر والترفيه وأحدث المشاريع السياحية والمنشآت الفندقية والبنى التحتية المتطورة ومراكز التسوق عالمية المستوى.