«تنظيم الاتصالات» تفتح التسجيل في «مخيم الابتكار»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن فتح باب التسجيل في الدورة الرابعة من مخيم هيئة تنظيم الاتصالات للابتكار والمزمع انطلاق برامجه، اعتباراً من 15 يوليو وحتى 16 أغسطس 2018. ويستهدف المخيم طلبة المدارس من مواطني ومواطنات الدولة الذين تتراوح أعمارهم بين 6-17 سنة.

واعتمدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عدداً من البرامج التدريبية التقنية والمعلوماتية مركزة على ثلاثة محاور أساسية هي الروبوتات والذكاء الاصطناعي، البرمجة وريادة الأعمال، وجاء اعتماد هذه المحاور رغبة في توجيه ميول الجيل الناشئ نحو آفاق تقنية لاستشراف المستقبل، وتمكينهم من خلق أفكار مبتكرة.

كما يهدف مخيم هيئة تنظيم الاتصالات للابتكار إلى استثمار العقول الإماراتية اليافعة بالتركيز على توجهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتماشى مع رؤية الدولة، وتطوير مهاراتهم التقنية والحياتية والبدنية لتمكين جيلٍ قادرٍ على دفع عجلة التطور ورفع الكفاءة والإنتاجية في الدولة.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «يندرج هذا المخيم ضمن جهود تهيئة الأجيال اليافعة من أبناء الدولة للتعامل مع الابتكار باعتباره ثقافة وأسلوب حياة، وذلك انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة العمل على تعزيز الكفاءات الوطنية، استعداداً لعصر الذكاء الاصطناعي ومقتضيات الثورة الصناعية الرابعة». بدورها قالت موزة الشقيري -مديرة المشروع: «حقق المخيم في دوراته السابقة نجاحاً كبيراً دفعنا إلى مواصلة البحث عن أفكار متنوعة للدورة الجديدة مراعين التوزيع الجغرافي والأماكن التي يجب إقامة المخيم فيها بحيث نشمل جميع مناطق الدولة. وتم تطوير البرامج وتحديد مسارات رئيسة للدراسة يمكن للمشارك اختيار أحدها كالروبوتات والذكاء الاصطناعي وبرمجيات الألعاب المتطورة ورواد الأعمال اليافعين».