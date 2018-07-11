تدشين شركة «إميرتس» لخدمات الأنظمة والطاقة النووية

باريس (الاتحاد)

شهدت الفعالية الرئيسة للشركات الدولية الفاعلة في مجال الطاقة النووية خلال المعرض الدولي للطاقة النووية المنعقد في باريس توقيع اتفاقية مشروع مشترك بين شركة «أسيستم» المجموعة الهندسية الدولية والمشارك الرئيس في الصناعة النووية منذ أكثر من 50 عامًا من جهة، ومشاريع «نما للتطوير»، وهي شركة إماراتية للخدمات الهندسية متخصصة في الطاقة والبنية التحتية من جهة ثانية، بهدف إنشاء شركة هندسية جديدة تحمل اسم «إميرتس» لخدمات الأنظمة والطاقة النووية (ENSS).

وسوف تتخذ الشركة الجديدة من أبوظبي مقراً لها، ويتمثل غرضها الرئيس في تقديم الدعم في إنشاء وتشغيل محطات طاقة نووية سلمية كجزء من برنامج الطاقة في الدولة. وقال ستيفان أوباربييه، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى أسيستم: تمنحنا هذه الشراكة مع شريك رئيس في دولة الإمارات المزيد من الخبرات المحلية لدعم هذا المجال في تطوير برامجها النووية، ويسرنا توطيد علاقات العمل مع الشركاء في الشرق الأوسط، وهي منطقة تشهد سوق الطاقة النووية فيها نمواً سريعاً.

وأضاف ماثيو هوليس، المدير العام لشركة نما في هذا الصدد: يسعدنا وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقنا المشترك مع شركائنا، ونحن ملتزمون بوجود طويل الأمد في دولة الإمارات، ونسعى لتحقيق المرتبة الأفضل بين مقدمي الخدمات المحليين للبرنامج النووي بدولة الإمارات.

وتعتزم مشاريع «نما للتطوير» وشركة أسيستم العمل معاً في تصميم وإنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لدعم برنامج دولة الإمارات للطاقة النووية، وتوحيد خبراتهم المكثفة في إدارة المشاريع والأنظمة الأمنية، والأمن الإلكتروني بهدف مساندة كبار الصناعيين المشاركين في برامج البنية التحتية في دولة الإمارات.