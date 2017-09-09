السعودية: لا حوار مع قطر إلا بموقف علني واضح

الرياض، أبوظبي (الاتحاد، واس)

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً، أمس، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، «واس»، أن أمير دولة قطر أبدى، خلال الاتصال، رغبته بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع، بما يضمن مصالح الجميع. وقد رحب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برغبة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم إعلان التفاصيل لاحقاً بعد أن تنتهي المملكة العربية السعودية من التفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة له على موقع «تويتر»: «متى كانت المسألة في يد الأمير محمد بن سلمان، فأبشروا بالخير».

وأعلنت المملكة العربية السعودية في وقت لاحق، تعطيل أي حوار مع قطر حتى يصدر منها تصريح واضح عن موقفها بشكل علني.

وقال مصدر سعودي مسؤول في وزارة الخارجية، إن «ما نشرته وكالة الأنباء القطرية لا يمت للحقيقة بأي صلة، وإن ما تم نشره هو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق، ويدل بشكل واضح على أن السلطة القطرية لم تستوعب بعد أن المملكة العربية السعودية ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق».

وأشار المصدر السعودي إلى «دلالة تحريف مضمون الاتصال الذي تلقاه ولي العهد السعودي من أمير قطر بعد دقائق من إتمامه، فالاتصال كان بناءً على طلب قطر للحوار مع الدول الأربع حول المطالب».

وقال المصدر المسؤول «ولأن هذا الأمر يثبت أن السلطة في قطر ليست جادة في الحوار، ومستمرة في سياستها السابقة المرفوضة، فإن المملكة العربية السعودية تعلن تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح عن موقفها بشكل علني، وأن تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به، وتؤكد المملكة أن تخبط السياسة القطرية لا يعزز بناء الثقة المطلوبة للحوار».