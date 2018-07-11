«الرقابة النووية» تنفذ 2155 عملية تفتيش للأمن الإشعاعي بنهاية 2017

بسام عبد السميع (أبوظبي)

بلغ إجمالي العمليات التفتيشية التي نفذتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بنهاية العام الماضي، 2155 عملية تفتيش تم استكمال وتم 379 منها بنهاية العام 2017، بحسب التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة أمس عبر موقعها الإلكتروني.

وقال التقرير: «تم استكمال مراجعة وتقييم ما يزيد على نسبة 85% من طلب الترخيص الذي تقدمت به «شركة نواة للطاقة» للحصول على رخصة لتشغيل الوحدتين الأولى والثانية في محطة براكة للطاقة النووية، وسيتم إصدار الرخصة التشغيلية عند استيفاء جميع المتطلبات الرقابية»، مشيراً إلى أن العام الماضي سجل العديد من الإنجازات التي حققتها الهيئة في المجالات الأساسية للأمان النووي والأمن النووي والأمان الإشعاعي والضمانات.

وأكدت الهيئة، أن رحلتها إلى التميز مستمرة نحو برنامج آمن ومأمون وسلمي للطاقة النووية يبشر بمستقبل مشرق لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، مشيرة إلى أن عام 2017 شهد تميز الهيئة في مهامها الأساسية المتمثلة في توفير الأمان والأمن والضمانات، علاوة على التعليم والتدريب.

وقالت الهيئة: «بالنظر إلى المستقبل، فإن التركيز سيكون على هدفها الرئيس المتمثل في ضمان الاستخدام السلمي والآمن للمصادر النووية والإشعاعية»، مؤكدة مواصلتها مهمتها في تحقيق أعلى مستويات حظر الانتشار النووي ودعم مهمة الضمانات للوكالة الذرية في محطة براكة للطاقة النووية وفي مختلف الأماكن في دولة الإمارات لعام 2018.

ولضمان الاستعداد التشغيلي، أصدرت الهيئة خطة شاملة لإدارة الانتقال من مرحلة التشييد إلى التشغيل، وذلك على نحو فاعل ركزت فيه على التدريب، والموارد البشرية، ومؤسسات الدعم الفني، بالإضافة إلى توفير الأنشطة اللازمة لضمان تطبيق الإجراءات الضرورية لتشغيل المحطة.

كما وضعت الهيئة خطتها الخمسية 2017-2021، لدعم أهداف رؤيتها بأن تصبح هيئة رقابية بارزة معترفاً بها على الصعيد العالمي، وحددت الهيئة أهدافها في ضمان الاستخدام السلمي الآمن للطاقة النووية ومصادر الإشعاع، مع تطوير استدامة البنية التحتية الرقابية للدولة وضمان توفير جميع الخدمات الإدارية وفقاً لمعايير الجودة والكفاءة والشفافية، وإنشاء ثقافة الابتكار في بيئة العمل، مشيرة إلى أنها أحرزت تقدماً كبيراً بالفعل في السنة الأولى من هذه الخطة.

وأظهرت بيانات التقرير، أن عام 2017، شهد تنفيذ عدد من عمليات التفتيش بمختلف مناطق الدولة، بما في ذلك 76 عملية تفتيش على مرافق تخزين تابعة لعدد من الجهات المرخص لها و82 عملية تفتيش على مركبات نقل تابعة لهذه الجهات، إضافة إلى 55 عملية تفتيش على شركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات للتأكد من التزامها بأحكام لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي والمفردات ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي.

وأضاف التقرير: نفذت الهيئة 170 عملية تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية وفي مواقع خارج المحطة خلال العام الماضي، كما قامت بالعديد من أنشطة التوعية، مثل تنظيم ورش عمل ،بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما نفذت عمليات تفتيش للضمانات لمشغل محطة براكة للطاقة النووية، من أجل التأكد أن كافة جوانب الرقابة والجرد للمواد النووية قد تم تطبيقها بشكل مناسب قبل تحميل الوقود النووي في قلب المفاعل.