الإمارات وكندا.. التزام بهدف مشترك لتعزيز الازدهار

بقلم: مصبح الكعبي *

يشهد الأسبوع الجاري لقاءً مهماً في مدينة كالجاري الكندية، يستضيفه مجلس الأعمال الإماراتي الكندي، والذي سيساهم في تعزيز العلاقات والروابط المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا. وإنه لمن دواعي سروري أن أشارك في اللقاء بصفتي الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي الكندي، والذي لا يزال حديث العهد نسبياً، ويعمل على تعزيز العلاقات المشتركة طويلة الأمد بهدف تحسين الوصول إلى الأسواق بين البلدين بشكل عام.

لقد حرص المجلس، منذ تأسيسه في عام 2013، على استكشاف مجالات جديدة من أجل تحفيز التجارة والاستثمار وتعزيز العلاقات المتميزة بين الحكومتين.

ومع أن أوجه التعاون بين دولة الإمارات وكندا متعددة، فإن النطاق الكامل لهذا التعاون لا يزال غير معروف بالدرجة الكافية.

لقد كانت كندا جزءاً من مسيرتنا منذ تأسيس دولة الإمارات، وهنالك الكثير من نقاط التلاقي والسمات المشتركة بين الدولتين، فقد ارتكز النمو الاقتصادي في البلدين على الموارد الطبيعية، والنفط والغاز على وجه الخصوص، مع توجههما مؤخراً لضخ المزيد من الاستثمارات بقطاعات البتروكيماويات والبنية التحتية والطاقة النظيفة.