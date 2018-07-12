«مالية الشارقة» تنظم ملتقى لدوائر الإمارة

الشارقة (الاتحاد)
نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، مؤخراً الملتقى المالي الدوري الذي تعقده الدائرة لدوائر حكومة الشارقة للتواصل ومتابعة المستجدات المالية بشكل عام، ولضمان وصول وانسيابية المعلومات وإدارة العمل المالي بشكل عملي ومباشر، ضمن إطار منهجي موحد للجهات الحكومية.
وتطرق الملتقى للعديد من النقاط ومنها إجراءات عمل الصيانة الدورية للسيارات الحكومية، بالإضافة إلى عرض دليل الإجراءات المالية (إصدار 2018) وشرح آلية تطبيقه، وكذلك العديد من المناقشات المميزة التي أثرت التجارب المتبادلة بين الجهات الحكومية. وتحدث في الملتقى مختصون ومستشارون من بينهم حسن باشا، مدير مكتب دعم القرار في الدائرة، وأحمد الكندي، رئيس قسم أداء الموردين، بالإضافة إلى مستشاري الدائرة.
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