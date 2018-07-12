«مالية الشارقة» تنظم ملتقى لدوائر الإمارة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، مؤخراً الملتقى المالي الدوري الذي تعقده الدائرة لدوائر حكومة الشارقة للتواصل ومتابعة المستجدات المالية بشكل عام، ولضمان وصول وانسيابية المعلومات وإدارة العمل المالي بشكل عملي ومباشر، ضمن إطار منهجي موحد للجهات الحكومية.

وتطرق الملتقى للعديد من النقاط ومنها إجراءات عمل الصيانة الدورية للسيارات الحكومية، بالإضافة إلى عرض دليل الإجراءات المالية (إصدار 2018) وشرح آلية تطبيقه، وكذلك العديد من المناقشات المميزة التي أثرت التجارب المتبادلة بين الجهات الحكومية. وتحدث في الملتقى مختصون ومستشارون من بينهم حسن باشا، مدير مكتب دعم القرار في الدائرة، وأحمد الكندي، رئيس قسم أداء الموردين، بالإضافة إلى مستشاري الدائرة.

وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية: «إن الملتقيات التي نفذتها الدائرة مهمة جداً، وجاء هذا الملتقى ليؤكد أهمية وضرورة الاستمرار في التواصل مع الدوائر الحكومية لتعزيز الاطلاع على المستجدات، وخاصة فيما يتعلّق بدليل الإجراءات المالية (إصدار 2018) الذي جاء متوافقاً مع القانون المالي ولائحته التنفيذية وشارحاً لهما، حيث قدم فريق الدائرة من خلاله المعلومات الوافية والضرورية حول العمل المالي والإجراءات المالية، بما يسهم في تعريفها وتوضيحها، وقد جاء الملتقى تتويجاً وتكملة لتلك الأنشطة المشتركة بين المالية والدوائر لتعزيز أداء مالي متميّز ومتناغم، واتساقاً مع خطط الدائرة الاستراتيجية الحالية والمستقبلية».