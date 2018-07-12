جزيرة ياس تعلن برنامج فعالياتها الأضخم على الإطلاق

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت جزيرة ياس أمس، عن برنامج الفعاليات والأنشطة التي تستضيفها حتى نهاية العام الجاري، حيث يتضمن أكثر من 40 فعالية تشمل عروضاً عالمية ومهرجانات ثقافية وأنشطة ترفيهية تناسب كافة أفراد العائلة.

ويشمل البرنامج مجموعة من الفعاليات التي تعود إلى جزيرة ياس، بعد أن حظيت بإعجاب واهتمام الزوار، بما في ذلك احتفالات العيد واحتفالات اليوم الوطني، و«ليالي الأضواء»، ومهرجان الشاطئ الكاريبي، و«أفلام ياس في الحديقة»، و«مذاق أبوظبي»، و«مهرجان الأضواء»، و«كرنفال الشتاء»، بالإضافة إلى فعاليات جديدة تقام لأول مرة على الجزيرة، ومنها «مهرجان بريق الهند»، وسباق نيو رن، و«مهرجان الشواء الكبير»، ليكون هذا الموسم هو الأضخم والأكثر تنوعاً على الإطلاق. وقال هيراردو يانيس، المدير التنفيذي - إدارة وجهة جزيرة ياس: «يسعدنا الإعلان عن برنامج الفعاليات الذي سيقدم عشر فعاليات مميزة جديدة تستضيفها الجزيرة للمرة الأولى، لتكون إضافة إلى باقة الفعاليات التي أحبها الزوار في الأعوام السابقة. وكما تعودنا في جزيرة ياس، فإننا نحرص دوماً على توفير أجواء وفعاليات تضمن استمتاع كل فرد من أفراد العائلة بأوقاتهم خلال زيارتهم للجزيرة».