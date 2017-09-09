المنظومة الذكية تضمن سلامة الطلبة في حافلات النقل المدرسي

مع مطلع كل عام دراسي جديد، تبرز على السطح مخاوف أولياء الأمور تجاه حافلات أبنائهم المدرسية، منها تأخر الحافلات عن موعد نقل الأبناء، وتعامل السائقين ومشرفات الحافلات باستهتار خلال رحلة النقل، كذلك احتمالية رفع رسوم المواصلات، وإمكانية نسيان الطالب في حافلته المدرسية وتحديداً إذا كان في مرحلة الصفوف الأولى، لتؤكد مواصلات الإمارات حرصها البالغ على سلامة الطلاب، وتحرص على تطبيق منظومة متكاملة وآمنة لقطاع النقل المدرسي، وتم خلال العام الدراسي 2016-2017 تقوم على التحديث المستمر للأسطول لضمان راحة الطلبة، وتزويد طلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى ببطاقة إلكترونية ذكية، لتتبع الطلبة بشكل دقيق خلال النقل المدرسي، بالإضافة إلى تزويد الحافلات بأنظمة كاميرات متكاملة.

محمد الأمين، شروق عوض (أبوظبي- دبي)

وقال أحمد محمد أحمد عامر إن المشكلة من حيث المبدأ ليست في القوانين فمهما جئنا به من قوانين سوف يبقى التطبيق هو المشكلة، مشدداً على ضرورة التركيز على احترافية العاملين في مجال السلامة، وأضاف ينبغي تدريب مشرف وسائق الباص على طريقة التصرف الصحيحة في جميع الأحوال، وأشار إلى أن النقل بالجهات الحكومية مراقب بشكل جيد، ويخضع لمعايير السلامة وتنحصر المخاوف بخصوصه من الحوادث الطارئة وحوادث الطريق، وهو أمر يطالب بالانتباه له من خلال التشديد على المزيد من تدريب السائقين وتحديد السرعات وتوعية المجتمع ومستخدمي الطريق بضرورة الإبطاء في السرعة والانتباه عند ملاحظة المركبات الخاصة بالطلاب.

وطالب بتخصيص مسار خاص بالحافلات المدرسية وحافلات النقل العام وسيارات الأجرة حتى لا يضطر السائق إلى الانحراف المفاجئ الذي قد يسبب كارثة، ذلك أن المسؤولية هنا تقع على السائق، لأنه المعني بضرورة الالتزام بسلامة وأمن الطريق.

ونبه إلى أهمية التوعية بأن أغلب الحوادث التي يتعرض لها الطلبة تكون قبل الصعود أو بعد النزول من الحافلة المدرسية، لعدم اختيار المكان المناسب لتحميل الطلاب وتنزيلهم، مما يعرضهم لعبور الطريق أو التعرض للاصطدام المفاجئ، بالإضافة إلى السرعة الزائدة، فالسائق ملزم بتوصيل الركاب في فترة زمنية محددة مرتبطة بدقائق، ومطالب بالحضور قبل بدء طابور الصباح ما يوتر السائق ويضغط عليه.