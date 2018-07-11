«وارنر براذرز أبوظبي» تستعد لاستقبال ضيوفها في 25 يوليو

أبوظبي(الاتحاد)

قالت «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، إنها في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة، استعداداً للافتتاح الرسمي المرتقب في 25 يوليو 2018، حيث تشهد تدريباً مكثفاً لكافة أفراد الطاقم التشغيلي، واختبارات سلامة للألعاب، فضلاً عن إجراء اختبارات ضمان الجودة في جميع المطاعم والمتاجر للتأكد من تقديم تجربة مميزة للضيوف.

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»: «نحن فخورون باحتضان جزيرة ياس هذا المعلم المميز، والذي يشهد في الوقت الراهن وضع اللمسات النهائية للأعمال التطويرية، تمهيداً لافتتاحها، حيث يبذل فريق العمل وشركاؤنا جهداً كبيراً لضمان جاهزية المدينة الترفيهية لاستقبال ضيوفها الكرام في الموعد المقرر».