قنصل الدولة بنيويورك: الإمارات مركز اقتصادي قوي

نيويورك (وام)

ألقى ماجد السويدي، القنصل العام للدولة في نيويورك، محاضرة عن الاقتصاد الإماراتي، والنجاحات التي حققتها الدولة في هذا السياق أمام مجموعة من طلبة كلية غابيلي للأعمال التجارية في جامعة فوردهام.

وسلط الضوء على دور الإمارات بصفتها مركزاً اقتصادياً مهماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وتناول تحول الدولة إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

وقال إن دولة الإمارات تجمع كافة الجنسيات على أرضها، وتعد مركزاً اقتصادياً قوياً يقوده الابتكار ورأس المال البشري وسيادة القانون والتجارة المفتوحة، مضيفاً أن الإمارات تشهد تطوراً في مختلف المجالات، انطلاقاً من رؤية قيادتها الحكيمة وقيمها الراسخة، وباتت تملك اقتصاداً عالمي المستوى يتسم بالمرونة والقدرة على التنافس، وقادراً على تحقيق نمو طويل الأجل.

يذكر أن القنصل العام تلقى الدعوة لإلقاء المحاضرة من قبل أنطوني بالما نائب رئيس ستي غروب واستاذ مساعد في كلية غابيلي للأعمال في نيويورك..

وتعد هذه المحاضر جزءاً من الدورة التدريبية التي نظمها البروفيسور بالما عن إدارة الشركات على المستوى العالمي، حيث يدرس الطلبة كيفية إدارة المخاطر والاستثمارات، وكذلك الاستثمار في الاقتصادات القائمة والناشئة.

من جانبه، رحب بالما بماجد السويدي لإلقاء أول محاضرة له في كلية غابيلي للأعمال في جامعة فوردهام..

وقال: «من الضروري أن يملك قادة الأعمال في المستقبل رؤية استراتيجية ليس لبحث ودراسة نمو الأسواق فحسب، بل أيضا للبحث عن مناطق تتوافر فيها مصادر اقتصادية دولية متنوعة»، مؤكداً أن دولة الإمارات هي أفضل وجهة للتعرف على هذه المصادر، لذا نريد لطلبتنا أن يتعلموا المزيد عن الفرص المثيرة للاهتمام التي تقدمها دولة الإمارات.

حضر المحاضرة 80 طالباً من الطلبة المشاركين في برنامج الماجستير عن التعاون المالي على المستوى العالمي في كلية غابيلي.