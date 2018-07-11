الجزائر تطلق جائزة «ميريام ماكيبا» للمبدعين الأفارقة

مختار بوروينة (الجزائر)

أطلقت الجزائر الطبعة الأولى للجائزة الدولية للإبداع الفني«ميريام ماكيبا» لفائدة المبدعين الأفارقة، حسبما أعلنه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، منظم الجائزة الدولية الكبرى، المفتوحة لكل الفنانين المقيمين بإفريقيا شريطة تقديم علاوة على المشروع الفني وثائق تثبت الهوية والإقامة.

وقد حدد تاريخ 31 أغسطس 2018 كآخر أجل لإيداع الترشيحات، ويتسنى أيضا للفنانين الذين يحوزون وضعية لاجئ بسبب حالات استثنائية المشاركة في هذه المسابقة، وسيتم تسليم جائزة «ميريام ماكيبا» للإبداع الفني لأول مرة بالجزائر العاصمة بتاريخ 14 سبتمبر المقبل إلى أفضل المبدعين الأفارقة في كل الفروع الفنية.