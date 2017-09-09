سكـان في دبي يطالبون بـ «تأمين إجبـاري» على مقتنيـات المنـازل

تحرير الأمير (دبي)
طالب قاطنو أبراج في دبي بتعميم إلزامية التأمين على ممتلكاتهم ومقتنياتهم، وذلك في أعقاب احتراق برجين مؤخراً بالإمارة، كما طالبوا بتغييرات جذرية في عملية الطلاء الخارجي واستخدام مواد مضادة للحرائق، كما طالبوا بأن تكون كسوة المباني والأبواب والزجاج مقاومة للحرائق، خصوصا للمباني الشاهقة.
وأشاد مواطنون ومقيمون في الأبراج بقوة منظومة الدفاع المدني بالإمارة والسرعة في التعامل مع الحرائق حال وقوعها، وعدم وقوع ضحايا بشرية خلافا لما يحدث في مدن عالمية أخرى.
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من جهته، دعا طالب الخالدي (مسؤول مبيعات) بتقنين الأمر وليس مجرد اقتراحات، حيث خسر أحد أصدقائه أثاث منزله قبل أن يمضي على زواجه شهرا بعدما أتلفت المياه أثاث شقته التي كلفته نحو 50 ألف درهم.
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