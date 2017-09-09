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أشادوا بقوة منظومة الدفاع المدني في الإمارة

سكـان في دبي يطالبون بـ «تأمين إجبـاري» على مقتنيـات المنـازل
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تاريخ النشر: السبت 09 سبتمبر 2017

تحرير الأمير (دبي)

طالب قاطنو أبراج في دبي بتعميم إلزامية التأمين على ممتلكاتهم ومقتنياتهم، وذلك في أعقاب احتراق برجين مؤخراً بالإمارة، كما طالبوا بتغييرات جذرية في عملية الطلاء الخارجي واستخدام مواد مضادة للحرائق، كما طالبوا بأن تكون كسوة المباني والأبواب والزجاج مقاومة للحرائق، خصوصا للمباني الشاهقة.

وأشاد مواطنون ومقيمون في الأبراج بقوة منظومة الدفاع المدني بالإمارة والسرعة في التعامل مع الحرائق حال وقوعها، وعدم وقوع ضحايا بشرية خلافا لما يحدث في مدن عالمية أخرى.

ويرى سيف عبد الكريم (مهندس) ضرورة أن تكون وثيقة التأمين إجبارية ويتحملها المالك وليس المستأجر، وهو ما أكدته غدير عبد الرحمن (مديرة تسويق) داعية لأن تكون وثيقة التأمين ضمن الإجراءات التي يقدمها المالك للمستأجر مع عقد الإيجار، ومن دونها يكون العقد لاغياً.

من جهته، دعا طالب الخالدي (مسؤول مبيعات) بتقنين الأمر وليس مجرد اقتراحات، حيث خسر أحد أصدقائه أثاث منزله قبل أن يمضي على زواجه شهرا بعدما أتلفت المياه أثاث شقته التي كلفته نحو 50 ألف درهم.

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