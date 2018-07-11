لميس أبو خليل: أروي في لوحاتي حكايات فلسطين

محمد عبدالسميع (الشارقة)
فنانة تشكيلية أردنية من أصل فلسطيني ، مقيمة في الإمارات، ولديها حضور إبداعي مميز، وأعمالها تصف سمات التراث الفلسطيني بكل ما فيه من قيم حضارية وإنسانية.
وهذا لم يأت إلا بعد أن طورت نفسها، وقدمت حلولاً ذات تكوينات معبرة ومتعددة المصادر، وفي ذلك تقول: إن الفن ضرورة حياتية ذات ترتيب أساسي بين أولويات الحياة في تحقيق النضال الفكري والثقافي للشعوب، وهو مرآة عاكسة لحضارة المجتمعات، والفن التشكيلي تعبير عميق عما يدور في روح الفنان وذو رسالة من خلالها يسجل ويرسم القضايا التي يعيشها كحدث أو رؤية.
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وكشفت أنه بالرغم من أن تخصصها بعيد كل البعد عن الفن، إذ درست تجارة، ولكن الفن هواية منذ الصغر، واستطاعت بالممارسة أن تصل إلى مرحلة كبيرة من الإبداع في هذا المجال، وهي حالياً تشارك في مهرجانات كبيرة، سواء دولية أو محلية داخل الإمارات، مؤكدة أن أول معرض خاص بها كان قبل 15 عاماً في منطقة الفنون بالشارقة، وكانت تعتبره مجازفة كبيرة، ولكن بعد نجاح المعرض، أصبحت تشارك في معارض دولية ومحلية.
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