الأوديسة تخرج من البحر وترقص مع أوتار هوميروس

غالية خوجة (دبي)
انشغل العالم باكتشاف أقدم مقطوعة معروفة من القصيدة الملحمية «الأوديسة»، وبهذه المناسبة، أكدت وزارة الثقافة اليونانية أن التاريخ لا يزال بحاجة إلى التأكيد، مضيفة: إن فريقاً من الباحثين اليونانيين والألمان عثر على المقتطف محفوراً على لوحة طينية في أوليمبيا القديمة، مهد الألعاب الأولمبية في شبه جزيرة البيلوبونيز في اليونان، وتضم (13) بيتاً من الأوديسة، وتشير تقديرات أولية إلى أن تاريخها يعود إلى الحقبة الرومانية، ربما قبل القرن الثالث الميلادي.
وهذا الخبر الهام يشعرنا بأن أنامل هوميروس مازالت تعزف على أوتار القيثارة والمخيلة والموج والأفلاك، ما يجعل موسيقاهُ الميثولوجية فضاء ملحمياً للعديد من الأعمال الإنسانية، خصوصاً وأن كلاً من ملحمة الإلياذة والأوديسة ترجمتا إلى اللغات العالمية ومنها العربية، وأذكر إبداع المترجم المرحوم دريني خشبة، وأن هذه الملحمة أصبحت تراثاً حداثياً في التحولات الثقافية والتشكيلية والسينمائية والتلفزيونية والفنون الأخرى، ومنها فيلم شاركت فيه الفنانة المبدعة إيرين باباس، كما أن هناك أغنية وموسيقا الأوديسة، إضافة إلى تأثر الكثيرين باللغة الشعرية المبدعة لهوميروس وعوالمه، وكيفية إدارته للصراع والحروب والطموح والنصر والعودة إلى الوطن.
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سيظل هوميروس شاعر العصور منشداً للأبدية، عابراً بعيداً عن حصان طروادة متخلياً عن جزيرة السيرانا، لكنه غير متخلٍّ عن غنائهن الساحر، ناسياً بعد فترة مفعول زهرة اللوتس السحري، ليظل عائداً، وإلى الأبد، إلى الوطن.
ترى، هل سيصدف وأن تخرج ألواحنا الإلكترونية، ذات اكتشاف، من تلك الأعماق؟