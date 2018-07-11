لو فيجارو: «الحلم الأزرق» مستمر

عمرو عبيد (القاهرة)
عنونت صحيفة لو فيجارو الفرنسية غلاف نسختها المطبوعة بقولها، الحلم الأزرق مستمر، بعد نجاح الديوك في تخطي عقبة الشياطين وبلوغ المباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخ فرنسا، وقامت الصحيفة بعمل استفتاء حول قدرة الأزرق على الفوز بالمونديال للمرة الثانية، وتوقع ما يزيد على 82% من المصوتين أن ينجح الديوك في استعادة الكأس الذهبية.
وقدمت لو فيجارو تقريراً خاصاً عن المدير الفني الفرنسي، ديشامب، بعنوان «الملحمة»، قالت فيه إن القائد الفرنسي اعتاد أن يصل إلى أهدافه النهائية في أغلب المحاولات، ففي عام 1998 وبعد دخوله قائمة الديوك الدولية بتسع سنوات، بات ديشامب هو القائد الخالد الذي رفع كأس العالم للمرة الأولى، وبعدها ودع منتخب بلاده وكرة القدم بفوز تاريخي ولقب جديد في بطولة يورو 2000، وقبل أن يطالبوه بالاعتزال، اتخذ هو القرار الحاسم ونفذه!
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لي إيكو: بداية.. وليست نهاية
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