لو فيجارو: «الحلم الأزرق» مستمر

عمرو عبيد (القاهرة)

عنونت صحيفة لو فيجارو الفرنسية غلاف نسختها المطبوعة بقولها، الحلم الأزرق مستمر، بعد نجاح الديوك في تخطي عقبة الشياطين وبلوغ المباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخ فرنسا، وقامت الصحيفة بعمل استفتاء حول قدرة الأزرق على الفوز بالمونديال للمرة الثانية، وتوقع ما يزيد على 82% من المصوتين أن ينجح الديوك في استعادة الكأس الذهبية.

وقدمت لو فيجارو تقريراً خاصاً عن المدير الفني الفرنسي، ديشامب، بعنوان «الملحمة»، قالت فيه إن القائد الفرنسي اعتاد أن يصل إلى أهدافه النهائية في أغلب المحاولات، ففي عام 1998 وبعد دخوله قائمة الديوك الدولية بتسع سنوات، بات ديشامب هو القائد الخالد الذي رفع كأس العالم للمرة الأولى، وبعدها ودع منتخب بلاده وكرة القدم بفوز تاريخي ولقب جديد في بطولة يورو 2000، وقبل أن يطالبوه بالاعتزال، اتخذ هو القرار الحاسم ونفذه!

وفي 2013، بعد توليه مهمة تدريب الديوك بعام واحد، تمكن من قلب نتيجة التأخر بهدفين نظيفين أمام أوكرانيا في تصفيات مونديال البرازيل، ليحولها إلى الفوز 3 - 0 والتأهل، وبدا المنتخب تحت يديه أكثر تطوراً، وبعد الهزيمة أمام ألمانيا في مونديال 2014 قال ديشامب إن الديوك سيحققون النجاح في المستقبل القريب، واتخذ العديد من القرارات الصارمة المصيرية التي كادت تمنح الديوك لقباً أوروبياً في 2016، وها هو على بعد خطوة من تتويج عالمي جديد.

لي إيكو: بداية.. وليست نهاية