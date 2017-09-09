«الصحة»: دواء «بروفين» آمن

دبي (الاتحاد)

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سلامة وجودة دواء «بروفين» المرخص في الدولة كمضاد التهاب ومسكّن آلام وخافض الحرارة للأطفال، وخلوه من أي تحذيرات طبية.

وقال الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة، إن المنشور الذي يتم تداوله بشكل واسع عبر رسائل وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص احتواء دواء بروفين على رقائق الألمنيوم غير صحيح، ولم تصدر الوزارة أي تحذيرات من استعمال العقار، ولم نتبلغ أي إخطار بهذا الخصوص من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية والهيئة الأوروبية للدواء، والهيئة الأسترالية للدواء، مشيراً إلى التواصل مع الشركة المصنعة التي أكدت عدم صحة هذه الإشاعات.

وبروفين دواء لاستيرويدي لا يحتوي على كورتيزون، ويعرف علمياً باسم الإيبوبروفين، ويصرف من دون وصفة طبية، وهو مضاد للالتهاب يستخدم لآلام الأسنان والمفاصل والصداع هو مسكّن عام حرارة، ومنه شراب بروفين للأطفال ويوجد على شكل أقراص بجرعات متعددة هي: 200 مج، 400 مج، 600 مج.

ولفت إلى قيام الوزارة بشكل روتيني بفحص عينات عشوائية من الأدوية في مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث في مجمع دبي للتقنية والأبحاث الطبية، مؤكداً أن التوقف عن استخدام الأدوية نتيجة الإعلانات المضللة يسبب مضاعفات خطيرة على المرضى، مطالباً بالتواصل مع الوزارة، أو الجهات الصحية للتحقق من الإشاعات التي تتردد عن الأدوية.

وأهاب بأفراد المجتمع عدم تداول ونشر الإشاعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والعودة إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المعنية لأخذ المعلومات الرسمية بخصوص أي شأن طبي، وأي أدوية وأي تحذيرات طبية للأدوية والوسائل الطبية.