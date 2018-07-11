ديشامب: انسوا الماضي .. واكتبوا تاريخكم!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم سعادته بتأهل منتخب بلاده لنهائي كأس العالم بروسيا، فإن ديدييه ديشامب المدير الفني لـ «الديوك» رفض الإفراط في الفرحة وأرجاء ذلك إلى ما بعد المباراة النهائية الأحد المقبل.

وقال: كان علينا أن نكون براجماتيين وواقعيين أيضاً، واجهنا فريقاً كبيراً، بلجيكا، لقد سيطروا على الكرة بشكل أفضل ولكننا تمكنا من الوصول إلى هدفنا، وتابع: لديهم طريقة لعب جيدة، ولكن لاعبينا كانوا جاهزين لأي سيناريو، كما أشاد بالقوة الذهنية التي تمتع بها لاعبو فرنسا رغم صغر أعمارهم.

وكشف ديشامب أسرار الفوز على البلجيك، وقال: قوة خط الدفاع والمستوى الممتاز الذي يقوم به منحنا الثقة في التوازن المطلوب، وقيام كل لاعب في الفريق بدوره على أكمل وجه جعل الفريق يؤدي بشكل جماعي، مشيداً بالدور الذي لعبه كل من جريزمان وجيرو كحائط دفاعي أول وفي عملية الربط بين الدفاع والهجوم وإفساد هجمات بلجيكا.

وأوضح: «أنا فخور باللاعبين وبروحهم القتالية العالية، فبمثل هذه الروح يمكننا التغلب على أي منتخب»، وأضاف: إنهم شباب صغير السن وسيكونون أفضل خلال السنوات القادمة، وأنا سعيد من أجلهم لأنهم لم يخذلوني ووصلوا للنهائي بعد أن بذل كل منهم أقصى جهده، وما يعنيه ذلك من ضرورة التركيز أكثر في المرحلة المقبلة من أجل الفوز بالكأس والتتويج بالنجمة الثانية، فلنجعل مصيرنا هو الأجمل بقدر الإمكان».