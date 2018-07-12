«الزرق» من البداية المتواضعة إلى المنافسة على اللقب

سان بطرسبرج (د ب أ)
بعد المسيرة المتواضعة للفريق في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا، تحسن أداء المنتخب الفرنسي من مباراة لأخرى حتى توج الفريق هذا التحسن بالفوز الثمين 1 - صفر على المنتخب البلجيكي في مربع الذهب ليتأهل الديوك إلى النهائي.
وتطور أداء المنتخب الفرنسي في البطولة تدريجياً حتى أصبح فريقاً قادراً على الفوز باللقب، تماماً مثلما حدث قبل 20 عاماً عندما فاز بلقب مونديال 1998 على أرضه.
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وكان التطور في مستوى أداء المنتخب الفرنسي واضحاً من مباراة لأخرى في هذه البطولة حتى توج الفريق جهوده بالفوز الثمين على المنتخب البلجيكي بهدف سجله المدافع صامويل أومتيتي بضربة رأس، وهو الفارق الوحيد بين الفريقين، والذي أظهرته المباراة على الأقل من الناحية النظرية.
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وثبت المنتخب الفرنسي أقدامه بشكل مماثل، حيث أطاح بالتانجو الأرجنتيني من الدور الثاني، ثم بمنتخب أوروجواي من دور الستة عشر قبل أن يحجز مقعده في النهائي على حساب المنتخب البلجيكي القوي.
وتألق نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي في صفوف المنتخب الفرنسي بالمونديال الحالي، فيما تطور أداء زميله بول بوجبا من مباراة لأخرى.
وقدم حارس المرمى الفرنسي هوجو لوريس أداءً رائعاً في البطولة الحالية، علماً بأن الشكوك أحاطت به قبل بداية البطولة مباشرة بعد موسمه المهتز مع توتنهام الإنجليزي، وكان تصديه الرائع لتسديدة توبي ألديرفيريلد لاعب بلجيكا من أبرز المشاهد في اللقاء.