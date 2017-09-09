الرئيس الصيني يطلب من ماكرون «تهدئة الوضع» في الأزمة الكورية

بكين (أ ف ب)

طلب الرئيس الصيني شي جينبينج في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس، من باريس المساهمة في «تهدئة الوضع» في الأزمة الكورية الشمالية، حسبما نقل التلفزيون الصيني.

ونقل التلفزيون تصريحات الرئيس الصيني الذي قال ان بكين «تأمل أن تلعب فرنسا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، دورا بناء لتهدئة الوضع وإعادة اطلاق الحوار» في الملف الكوري الشمالي. وكما صرح قبل ساعات للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، كرر الرئيس الصيني رغب بلاده في «إخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي». وقال إن «المسألة الكورية الشمالية لا يمكن أن تحل إلا بوسائل سلمية، عير الحوار والمشاورات».

ونقل التلفزيون عن ماكرون قوله إن فرنسا حريصة على الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومستعدة لتعزيز تعاونها مع الصين من أجل التوصل إلى تسوية لهذا الملف. وتسعى الولايات المتحدة الى فرض حظر نفطي على كوريا الشمالية وعلى صادراتها من النسيج وتجميد أصول الزعيم كيم جونج اون وحظر والعمل على قطع تحويلات العمال الكوريين الشماليين في العالم ردا على التجربة النووية السادسة التي اجرتها بيونج يانج.