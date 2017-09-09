32 قتيلاً بزلزال في المكسيك

مكسيكو سيتي (وكالات)

قالت السلطات المكسيكية إن 32 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد أن ضرب زلزال بقوة 8.1 درجة منطقة قبالة ساحل جنوب المكسيك في وقت متأخر أمس الأول. وتسبب الزلزال، وهو واحد من أقوى الزلازل التي سجلت في تاريخ المكسيك، في تصدع الكثير من المباني وحدوث موجات مد محدودة. والزلزال أقوى فيما يبدو من زلزال مدمر حدث عام 1985 وسوى مناطق من مكسيكو سيتي بالأرض وأدى إلى مقتل الآلاف لكن التقارير الأولية تفيد بأن الأضرار في المدينة محدودة.

ولحقت أضرار جسيمة بعدد من المباني في مناطق بجنوب المكسيك. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال كان على بعد 87 كيلومترا جنوب غربي مدينة بيجيجيابان في ولاية تشياباس الجنوبية وعلى عمق 69 كيلومتراً. وبذل عمال الإنقاذ جهودا مضنية طوال الليل في أكثر المناطق المنكوبة بحثا عن محاصرين تحت المباني المنهارة. وتهشمت النوافذ في مطار مكسيكو سيتي وانقطع التيار الكهربائي عن عدة أحياء في العاصمة مما أثر على أكثر من مليون شخص. وقال مركز التحذير من أمواج (تسونامي) في المحيط الهادي إن الزلزال تسبب في ارتفاع الأمواج إلى 0.7 متر في المكسيك. وعرض التلفزيون لقطات للبحر وهو ينحسر نحو 50 مترا فيما أجلت السلطات بعض المناطق الساحلية. وذكر أن من المرجح حدوث مزيد من التوابع ونصح الناس بتفقد منازلهم ومكاتبهم بحثا عن أي أضرار في المبنى أو حدوث تسرب للغاز.