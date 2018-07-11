عائشة المعيني تنضم لمنتخب الشطرنج في الأولمبياد العالمي

الشارقة (الاتحاد)

انضمت عائشة سرحان المعيني لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة إلى قائمة المنتخب المشارك في الأولمبياد العالمي للشطرنج الذي سيقام بمدينة باتومي الجورجية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين، والذي يعد أكبر حدث شطرنجي في العالم.

وجاء انضمام عائشة بعدما نجحت في اجتياز التصفيات التي أقامها اتحاد اللعبة لمدة شهرين بمشاركة 5 لاعبات تم اختيارهن من أندية الشطرنج المختلفة على مستوى الدولة، وذلك بتوصية من الجهاز الفني للمنتخب من أجل اختيار أحدهم للمشاركة في الحدث العالمي.

ونالت لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة المركز الأول من دون أية هزيمة، لتدخل قائمة منتخبنا الوطني في الأولمبياد العالمي للعبة.

كانت اللاعبة قد حازت على 3 نقاط من 4 مباريات، حيث فازت على عوشة الشامسي لاعبة نادي أبوظبي وعلى مريم عيسى لاعبة نادي دبي بالانسحاب وتعادلت مع ياسمين علي لاعبة نادي دبي وكذلك مع فاطمة الوهابي لاعبة نادي أبوظبي.

من جانبها عبرت اللاعبة عائشة سرحان المعيني عن سعادتها بما حققته من إنجاز للتأهل للمشاركة في الأولمبياد العالمي هذا العام، مؤكدة أن ذلك شرف كبير لها ولنادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، موضحة أن هذا التأهل ما هو إلا نتيجة وثمرة جهد متواصل ومبذول في التدريب.

وأكدت اللاعبة أن تألقها في التصفيات لم يأت من فراغ بل من دعم النادي المتواصل لها من أجل تحقيق الأفضل، مؤكدة أن الخطوة الأهم هي تشريف دولة الإمارات في فعاليات الأولمبياد العالمي من خلال تحقيق المركز الأول والذي لا يوجد بديل عنه كما تعودنا دائما من قادتنا.