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12 قتيلاً في الكاريبي وفلوريدا تستعد للأسوأ اليوم

«الأميركية للطوارئ»: إيرما يهدد بنشر الدمار

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تاريخ النشر: السبت 09 سبتمبر 2017

واشنطن (وكالات)

قال بروك لونج رئيس الوكالة الاتحادية الأميركية لإدارة الطوارئ أمس إن الإعصار إرما سينشر الدمار في جزء من الولايات المتحدة مشيرا إلى أن المسؤولين يجرون استعدادات ضخمة لمواجهته. وقال لونج في إفادة صحفية «الإعصار إرما ما زال يشكل تهديدا وسينشر الدمار في الولايات المتحدة سواء في فلوريدا أو بعض الولايات في جنوب شرق البلاد» لافتا إلى أن الإعصار سيصل إلى فلوريدا اليوم السبت. وحذر من احتمال انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من ولاية فلوريدا لعدة أيام إن لم يكن أكثر مشيرا إلى أن ما يزيد على 100 ألف شحص ربما يحتاجون إلى مأوى. وكان إرما إعصارا من الدرجة الخامسة لكن قوته انخفضت إلى الدرجة الرابعة في وقت مبكر أمس بعد أن اجتاح جزرا في البحر الكاريبي.

وقال لونج إن الولايات المتحدة شهدت ثلاثة أعاصير فقط من الدرجة الخامسة منذ عام 1851 محذرا من أن الإعصار إرما أقوى بكثير من أندرو، الإعصار الأخير من هذه الفئة والذي ضرب الولايات المتحدة في عام 1994.

وحذر لونج السكان من تجاهل أوامر الإخلاء. وقال «يجب أن يخرجوا وينصتوا ويتبعوا التحذيرات».

ولفت إلى أن المسؤولين لديهم آلاف الموظفين المستعدين للتعامل مع الموقف وقال إن ملايين الوجبات وزجاجات المياه المعبأة جاهزة. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن أمس الجمعة هو اليوم الأخير لإخلاء المناطق من السكان قبل أن تصل سرعة الرياح إلى مستويات خطيرة.

وقالت شركات الطيران أمس الأول إنها ستسير رحلات إضافية من فلوريدا لكنها أعلنت بعد ظهر أمس عن خطط لوقف جميع الخدمات من بعض مطارات جنوب الولاية. وارتفعت حصيلة ضحايا «ايرما» في جزر الكاريبي مساء أمس الأول الى 12 قتيلا بعد تسجيل حالتي وفاة في بورتوريكو، في حين يقترب الاعصار المصنف في الدرجة الخامسة من كوبا. وتلقى 10 آلاف سائح أمرا بمغادرة فنادقهم أو مساكنهم الواقعة على السواحل الأكثر عرضة للإعصار في كوبا التي وصلها «ايرما» مساء أمس. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى. ... المزيد
     
 