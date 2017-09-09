«الأميركية للطوارئ»: إيرما يهدد بنشر الدمار

واشنطن (وكالات)

قال بروك لونج رئيس الوكالة الاتحادية الأميركية لإدارة الطوارئ أمس إن الإعصار إرما سينشر الدمار في جزء من الولايات المتحدة مشيرا إلى أن المسؤولين يجرون استعدادات ضخمة لمواجهته. وقال لونج في إفادة صحفية «الإعصار إرما ما زال يشكل تهديدا وسينشر الدمار في الولايات المتحدة سواء في فلوريدا أو بعض الولايات في جنوب شرق البلاد» لافتا إلى أن الإعصار سيصل إلى فلوريدا اليوم السبت. وحذر من احتمال انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من ولاية فلوريدا لعدة أيام إن لم يكن أكثر مشيرا إلى أن ما يزيد على 100 ألف شحص ربما يحتاجون إلى مأوى. وكان إرما إعصارا من الدرجة الخامسة لكن قوته انخفضت إلى الدرجة الرابعة في وقت مبكر أمس بعد أن اجتاح جزرا في البحر الكاريبي.

وقال لونج إن الولايات المتحدة شهدت ثلاثة أعاصير فقط من الدرجة الخامسة منذ عام 1851 محذرا من أن الإعصار إرما أقوى بكثير من أندرو، الإعصار الأخير من هذه الفئة والذي ضرب الولايات المتحدة في عام 1994.

وحذر لونج السكان من تجاهل أوامر الإخلاء. وقال «يجب أن يخرجوا وينصتوا ويتبعوا التحذيرات».

ولفت إلى أن المسؤولين لديهم آلاف الموظفين المستعدين للتعامل مع الموقف وقال إن ملايين الوجبات وزجاجات المياه المعبأة جاهزة. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن أمس الجمعة هو اليوم الأخير لإخلاء المناطق من السكان قبل أن تصل سرعة الرياح إلى مستويات خطيرة.