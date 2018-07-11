حصة بوحميد: ثقتنا كبيرة في «أصحاب الهمم» لترك بصمة بشيكاغو

أسامة أحمد (دبي)

شهدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، مساء أمس الأول بملعب شباب الأهلي الممزر، مران منتخبنا الوطني للأولمبياد الخاص الموحد لكرة القدم، استعداداً للمشاركة في كأس العالم الموحد التي تستضيفها مدينة شيكاغو الأميركية، اعتباراً من الثلاثاء المقبل، والتي تستمر مبارياتها حتى 21 يوليو الجاري بمشاركة 16 فريقاً، وتأهل «أصحاب الهمم» لهذا الحدث العالمي بعد أن حل منتخبنا وصيفاً في دورة الألعاب الإقليمية التي جرت أحداثها في أبوظبي مارس الماضي، حيث سيغادر منتخبنا الدولة فجر غدٍ متوجهاً إلى شيكاغو للمشاركة في البطولة.

وحرص لاعبو منتخب كرة القدم قبل المران على إهداء معالي حصة بنت عيسى بو حميد قميص «أصحاب الهمم» فيه توقيعاتهم، بمناسبة مشاركتهم في كأس العالم الموحد، والذين يتطلعون خلالها لرسم صورة طيبة عن الأولمبياد الخاص الإماراتي بعد المشاركة الإيجابية في دورة الألعاب الإقليمية الماضية.

وخاطبت معالي حصة بنت عيسى بو حميد اللاعبين مطالبة الجميع بالتمثيل المشرف، معربة عن سعادتها بحضور تدريبات المنتخب من أجل الوقوف عن قرب على تحضيراته للمشاركة في كأس العالم الموحد بعد أن حل في المركز الثاني خلال مشاركته في «إقليمية أبوظبي».

وقالت معاليها: فخورون بفريق الكرة بعد أن «بيضتم الوجه» بحصد نتائج إيجابية في نسخة أبوظبي للألعاب الإقليمية، ونتمنى أن يسير اللاعبون على الطريق نفسه في شيكاغو من أجل تحقيق نتائج مبشرة تؤهله لتحقيق طموحه المطلوب وفق النهج المرسوم، استعداداً للألعاب العالمية «أبوظبي 2019». من ناحيتها، ثمنت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الإماراتي، زيارة معالي حصة بوحميد لمنتخب الأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة، وحرص معاليها على حضور المران وتقديم كافة سبل الدعم لأصحاب الهمم في مختلف المجالات.