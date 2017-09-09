محمد بن زايد: نتعـاطف مع متضـرري إعصار «هارفي» ونأمل احتواء «إرما»

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، عن تعاطف دولة الإمارات، حكومة وشعباً، مع المناطق التي تعرضت لإعصار «هارفي»، وأمله في احتواء إعصار «إرما» بأقل خسائر ممكنة.

من جانبه، أعرب الرئيس الأميركي عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على تقديمها الدعم لسكان ولاية تكساس، والمساعدة في جهود إعادة التعمير والبناء في أعقاب إعصار «هارفي» الذي ضرب الولاية.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية التواصل والتنسيق بشأنها.