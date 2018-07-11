أبوظبي (الاتحاد)

بحثت شرطة أبوظبي تعزيز التعاون المشترك مع اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآليات المشاركة التطوعية لمنتسبي أعضاء كلنا شرطة في تنظيم الأولمبياد الخاص، والذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 23 مارس 2019، ويشارك فيه أكثر من 7 آلاف لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 180 دولة يتنافسون في 23 لعبة، وأكثر من 30 ألف متطوع ورياضي. وأشار العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع إلى أهمية الحدث من خلال أبعاده الإنسانية وتجسيد التواصل المجتمعي والثقافي وتبادل الخبرات وتوفير البيئة المتميزة لأصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، ومنحهم الفرصة للعطاء وإثبات الذات، وتعزيز قيم التسامح والتعاون عبر نشاطات الرياضة.

وأوضح أن المونديال يعزز دور متطوعي ومنتسبي «كلنا شرطة» في تأدية رسالتهم الأمنية، واستقطاب وتوعية الجمهور الرياضي والتعريف بطرق التشجيع المعتدل، وإدراج برامج الرياضة للجميع، والتثقيف بالبرامج المتاحة لشغل أوقات الفراغ عند الشباب واستثمارها بالمفيد.

وأكدت أميرة المحرمية مدير البرنامج التطوعي في الأولمبياد الخاص، أهمية مشاركة الشرطة المجتمعية في المونديال، وتعزيز المشاركة التطوعية، والتي تحقق أهداف الشرطة في خدمة المجتمع. حضر الاجتماع، المقدم الحاج مبخوت المنهالي رئيس قسم كلنا شرطة وأمون العقربي من قسم شؤون المتطوعين في الأولمبياد.