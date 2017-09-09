1000 قتيل و270 ألف لاجئ حصيلة ضحايا العنف في ميانمار

كوكس بازار، كوريا الجنوبية، القاهرة (وكالات)

دقت الأمم المتحدة أمس جرس الإنذار وحثت مستشارة الدولة في ميانمار اونج سان سو تشي إلى «التحرك» بعد أن بلغ عدد الروهينجا الذين فروا من أعمال العنف في راخين في الأسبوعين الماضيين 270 ألف شخص.

وفي هذه الأثناء، ندد شيخ الأزهر الإمام الدكتور أحمد الطيب، في بيان مساء أمس بالانتهاكات التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا. مشيرا إلى أن القيادات الدينية هناك ضربت بجهود الأزهر عرض الحائط وتحالفوا مع متطرفين مِن جيش الدولة للقيام بعمليات الإبادة ضد المسلمين، مضيفًا أن ما يتعرَّض له مسلمو الروهينجا يشبه أسلوب الوحوش في الغابات.

وأعلنت المفوضية العليا للاجئين في بيان أن نحو 270 ألف لاجئ من الروهينجا فروا إلى بنجلاديش، بعد أن كانت قدرت عددهم قبلا بـ 164 ألفاً. وإذا أخذنا في الاعتبار أن أكثر من 87 ألف شخص فروا في الأشهر الأخيرة من أعمال العنف في ولاية راخين، فهذا يعني أن نحو ثلث الروهينجا في ميانمار والمقدر عددهم بمليون نسمة باتوا في بنجلاديش. وأعربت الأمم المتحدة عن القلق من أن قدرات بنجلاديش على الاستيعاب قد بلغت حدها الأقصى مع إقامة مخيمات على الطرق وظهور بوادر أزمة إنسانية. وفر هؤلاء من أعمال العنف التي تشهدها ولاية راخين في غرب ميانمار منذ شنت جماعة «جيش إنقاذ روهينجا اراكان» هجمات ضد مراكز للشرطة دفاعاً عن حقوق هذه الأقلية. وسار معظم اللاجئين لعدة أيام وكثيرون منهم يعانون المرض والانهاك وبحاجة ماسة للإيواء والغذاء والماء. ويشن جيش ميانمار منذ أسبوعين حملة واسعة في هذه المنطقة الفقيرة والنائية أوقعت بحسب قوات الأمن 432 قتيلا من بينهم 387 مسلحاً، لكن مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في ميانمار يانجي لي قالت في مقابلة مع وكالة فرانس برس أمس إن حصيلة ضحايا العنف قد تتجاوز الألف قتيل. وحثت هذه المسؤولة الأممية سو تشي حائزة نوبل للسلام في العام 1991 على أن «تثبت للعالم أنها ناضلت من أجل ميانمار حرة ومستقلة وعلى «التحرك» في الأزمة. ومضت لي تقول «أعتقد إنها ستكون إحدى أسوأ الكوارث التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة».

وأكدت مصادر مطلعة أن ثماني قرى أحرقت أمس في منطقة في شمال غرب ميانمار حيث كانت أعداد كبيرة من مسلمي الروهينجا من أعمال العنف في المنطقة.