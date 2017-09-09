لافروف: نأمل إجراء مفاوضات سورية مباشرة في جنيف

عواصم (وكالات)

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي سيبدأ اليوم جولة بالمنطقة تشمل السعودية والأردن، أن جولة جنيف المرتقبة بين السوريين، بلغت «النقطة الحرجة الضرورية لإطلاق مفاوضات مباشرة وموضوعية» بين أطراف النزاع، مضيفاً أن الجولة السابعة لمسار أستانا، ستنعقد يومي 13 و15 سبتمبرالحالي وسط مساعي لضم إدلب قريباً لمناطق «خفض التوتر».

وأكد لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في موسكو أمس، بالقول «أعتقد أنه من المهم تحريك كافة الآليات التي تم إنشاؤها سابقاً، لكي تعمل بفعالية» مضيفاً «في هذه الجهود، يقدم لنا شركاؤنا الإقليميون مساعدة كبيرة، ومنهم بالدرجة الأولى، السعودية التي طرحت مبادرة لتوحيد كافة أطياف المعارضة». وأوضح أن روسيا تدعم الجهود السعودية بنشاط، مؤكدة ضرورة توحيد صفوف المعارضة على قاعدة تتناسب مع مقتضيات القرار الأممي 2254.

وقال الوزير الروسي، إن عملية جنيف تواجه صعوبات، لكنه شدد على أن هذه العملية قد بلغت «الكتلة الحرجة» التي ستسمح قريباً جداً، مع الاعتماد على الاتفاقات الخاصة بإقامة مناطق تخفيف التوتر، بإطلاق حوار مباشر وموضوعي سيكون عبارة عن عملية تفاوض بين الحكومة والمعارضة.

من جهته، جدد لودريان تأكيده على أن المطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد «لا يجوز أن يكون شرطاً لإطلاق العملية السياسية» مشيراً إلى أن باريس

سبق أن أكدت أنه من أجل إطلاق العملية السياسية الانتقالية في سوريا، لا يجوز طرح أي شروط مسبقة مهما كانت، بما في ذلك رحيل الأسد.

وتابع أن الجانب الفرنسي لا يعتبر أن الأسد بحد ذاته يجب أن يكون مستهدفاً بالعملية السياسية.

وبخصوص جولته في المنطقة، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن لافروف سيلتقي في جدة اليوم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونظيره السعودي عادل الجبير، ومن ثم يتوجه إلى عمان، حيث سيجري مباحثات مع الملك الأردني عبد الله الثاني ونظيره الأردني أيمن الصفدي.

وقالت زاخاروفا إن مباحثات لافروف في السعودية والأردن ستتركز على تسوية أزمات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما الوضع في سوريا الجهود الرامية إلى تشكيل وفد موحد للمعارضة إلى مفاوضات جنيف.